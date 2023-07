Demcsák Zsuzsa az élő példa arra, hogy vidéki környezetben is lehetünk stílusosak. Hetek óta zajlanak a Farm VIP reality új évadának előmunkálatai, a fotózásokat is beleértve, hogy minél több nézőt vonzzanak a képernyő elé. Most is Demcsák Zsuzsa lesz a női házigazda, és a gazda személye sem változik, Gáspár Zsolti gondoskodik a jó hangulatról. A jól összeszokott párosról készült első fotókat a műsorvezető osztotta meg közösségi oldalán.

Demcsák Zsuzsa három és fél évvel ezelőtt döntött az egészséges életmód mellett, aminek meg is lett az eredménye, ismét kitűnő formában állt a kamerák elé.

Nem érzem magam vékonynak, azt a formámat kaptam vissza, amit nagyon szeretek, amit az elmúlt években kicsit elhanyagoltam. A sportot visszaépítettem az életembe, és igyekszem az eddigieknél is tudatosabban táplálkozni. Most, hogy megint napi szinten mozgok, a testem emlékszik az élsportolói múltamra, és rendkívül hálás, hogy újra foglalkozom vele

– nyilatkozta korábban a Borsnak.

Zsuzsa most is dögös ruhákban mutatja meg bájait, éppúgy, mint az előző évadban. Állíthatjuk, hogy mindegyik jól áll a csinos műsorvezetőnek.

Hogy a másik műsorvezető, Gáspár Zsolti mit mondott a Farm VIP újabb évadáról, kiderül a Bors cikkéből.