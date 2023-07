Szomorú hírt közölt szombat reggel a Gödöllőn működő Pécsi Ildikó Színtársulat - írja a Metropol. Az egyik alapító tag, Neumann Nándor, aki nagyon közeli barátságban állt Pécsi Ildikóval, méltósággal viselt, hosszú betegség után elhunyt - írja a Bors.

„Nándit nagyon régóta ismerem, fantasztikus ember volt. Sajnos csak hetvenöt év adatott meg neki. Hosszú évekkel ezelőtt még szavaltak is együtt Pécsi Ildikóval, nagyon jóban voltak, szociális otthonokban is léptek fel közösen. Így nem is volt kérdés, hogy Nándi lesz a Pécsi Ildikó Színtársulat egyik alapító tagja, még nekem is volt szerencsém vele egy darabban szerepelni. Sajnos egy ideje már betegeskedett, a szervezetét megtámadta a gyilkos kór, de ő még azok közé az igazi úriemberek közé tartozott, akik ebben a rohanó világban is az eleganciát, a jómodort képviselték. Mintha a régi korokból jött volna vissza hozzánk, nem is igazán akarta tudomásul venni ezt a rohanó, túlzottan felgyorsult világot” - emlékezett meg L. Péterfi Csaba, Pécsi Ildikó fogadott fia.