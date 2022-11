A Takarékbank Zrt. december 16-án, pénteken 12 órától bezárja Balástyán a Rákóczi utca 15. szám alatti fiókját, és összevonja a kisteleki Szent László tér 2. szám alattival. Az ATM is csak a járási székhelyen lesz elérhető, de a balástyaiak felvehetnek pénz a postán és a művelődési háznál lévő automatából. A döntésről a Takarékbank Zrt. közleményt adott ki, mely teljes terjedelmében olvasható a község honlapján és a fiók bejárati ajtaján. Arról kérdeztük a településen élőket, mikénti érinti őket a változás, hiszen Balástyán a kezdetektől működött takarékszövetkezet.

– Értesültem arról, hogy megszűnik Balástyán a takarékfiók – közölte érdeklődésünkre Magyar Antal, hozzátéve: annyiban változtatja meg az életét, hogy eddig 3 percnyire volt tőle a hivatal, most el kell mennie Kistelekre. A templom előtt dolgozó Márk, csatlakozva az előtte szólóhoz, kijelentette, kellemetlenül érinti ez a döntés, főleg azért, mert az ATM-szolgáltatás sem marad meg. Többen említették, egy helybeli aláírásgyűjtést indított a bezárás ellen – mint a vasúti megállók megmaradásáért –, úgy tudjuk, eredménytelenül, pedig többen, csaknem 500-an aláírták, például Márk is.

– Nekem semmi problémát nem okoz, tanyán élek, és eddig is mindig Kistelekre jártam vásárolni és a banki ügyeket intézni. Hozzám közelebb esik – árulta el lapunknak Tamasi János. Anna, akivel a posta előtt találkoztunk már más véleményen volt, közölte: őt is, de főleg nyugdíjas édesanyját érzékenyen érinti, sok idősnek érkezik ugyanis takarékbanki számlára a nyugdíja. Akikkel beszélgettünk, úgy tudták, a kisebb forgalommal indokolják az összevonást, amit alátámaszthat az, hogy a fiók a héten csak 3 napon tart nyitva, kedden és szerdán zárva van, és ez a helyzet ezen a héten is, hétfőtől péntekig technikai okok miatt nem nyit ki a balástyai Takarékbank.

Képalá: A balástyai Takarékbank-fiókba december 16-ig járhatnak a helybeliek. Fotó: Imre Péter