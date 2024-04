Nagy csata volt, főleg az utolsó 300 méteren. A török Mutlu nagyon megközelítette az elődöntőben harmadik helyen evező Pétervári-Molnár Bendegúzt, ám a magyar sportoló meg tudott újulni, miközben a török elfáradt, így ez a pozíció A döntőt ért, és azt jelenti, még él a remény a párizsi helyért.

A szegedi Maty-éren az európai olimpiai kvalifikációs regattán a további két, ezen a napon érdekelt egységünknek, női egypárban a szintén előfutam-harmadik Gadányi Zoltánának (itt csak az első kettő került az A döntőbe), férfi könnyűsúlyú kétpárban pedig Galcsó Vencelnek és Szöllősi Balázsnak nem sikerült, utóbbiak ötödik helye sem ért A finálét. A női könnyűsúlyú kétpárban már döntős egység (Szili Dorina, Bene Dorottya) az első két, míg Pétervári-Molnárnak az első három helyen kell végeznie az olimpiai indulásért, mindez vasárnap lesz. A parasporolóknál Pető Zsolt szintén finalista, neki viszont nyernie kellene Párizsért.

Az Európa-bajnokságon a Szabó Bence, Furkó Kálmán összeállítású világbajnoki ezüstérmes könnyűsúlyú kormányos nélküli kettes második hellyel mutatkozott be, amelyen a reményfutamokból egyik magyar egység sem jutott A döntőbe. A kormányos kettesben korábban világbajnok, valamint a kormányos nélküli ketteseknél Európa-bajnok Simon Béla, Juhász Adrián duó beragadt a rajtnál, és a végén ugyan nagy hajrába kezdtek, de már csak két pozíciót tudtak javítani, azaz negyedikként zártak, így vasárnap a C döntőben folytatják. A Preil Vivien, Zsiros Janka alkotta női kétpárra a B döntő vár, a Kerekes Krisztián, Csizmadia Ádám, Szentpáli Gergő, Szentpáli Balázs összeállítású férfi kormányos nélküli négyes ötödik lett, ezzel szintén B döntős, egypárban Bácskai Máté C döntős, könnyűsúlyú kétpárban a Csepel Zsófia, Fehérvári Eszter, majd a Kertész Keve, Szigeti Ferenc egység végzett a hetedik helyen az Eb-n. A napot a férfi négypárevezősök zárták, a Gerei Tamás, Koncsik Dominik, Ács Kristóf, Ujhelyi Mihály kvartett hatodik lett, ezzel a B döntőben biztosította helyét.