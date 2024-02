Január 1-jétől jelentős változások léptek életbe az italcsomagolások, különösen a műanyag-, fém- és üvegpalackok és dobozok visszaváltásában. A jogszabályi rendelkezések értelmében a gyártóknak fel kell tüntetniük a visszaváltás lehetőségét az italcsomagolásokon. A visszaváltó automaták a hírek szerint már minden nagyobb boltban készen állnak a használatra, de a visszaváltható flakonok még nem érkeztek meg a korábbi készletek kipörgetése miatt.

Az első speciális visszaváltható jelzéssel ellátott palackok a napokban jelentek meg a boltok polcain

Mint írják, ezekre az árukra a kereskedők kötelesek 50 forintos visszaváltási díjat felszámítani. Ezt jól láthatóan fel is kell tüntetni a termék árcímkéjén, így mind az üvegen, mind az alatta lévő leírásban jól látható, melyik a visszaváltható termék. Ezt az összeget a vásárló visszaváltáskor több formában is visszakaphatja, többek között levásárolható utalványként, de lehetőség nyílik arra is, hogy a visszaváltási díjat közvetlenül a vásárló bankszámlájára utalják, esetleg jótékony célra felajánlják.