Makovecz Imre volt az első, aki a maga művészi eszközeivel át tudta törni a vasfüggönyt; egy magyar géniusz, aki olyan tehetséggel rendelkezett, mint kevesek - idézte meg a 2011-ben elhunyt építész alakját a kiállítás hétfői megnyitóján az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.

Rétvári Bence hangsúlyozta: a történelem során építészek százezrei dolgoztak már, de egy Makovecz-épületet bárki rögtön megismer. Makovecz Imre azonban több volt, mint építész, a legendás alkotót ugyanis egészen egyedi gondolkodásmód jellemezte - mutatott rá az államtitkár.

L. Simon László, az MNM főigazgatója Makovecz Imrére emlékezve azt mondta: "büszkék lehetünk rá, hogy közöttünk élt, és ismerhettük". Szigorúsága mögött csillogó, mosolygó szemek és nagy nyitottság jellemezte - szólt az építészről.

A főigazgató elmondása szerint a Nemzeti Múzeum immár hagyományosan jelentkezik kerítéskiállításokkal. A Makovecz Imre munkásságát megidéző anyagnak köszönhetően most remélhetőleg sokan fedezik fel maguknak a mester életművét - jegyezte meg.

Makovecz Pál, a Makovecz Imre Alapítvány kuratóriumának elnöke felidézte, hogy 2015-ben kormányhatározat született az építész szerteágazó életművének feldolgozásáról, ez hozzájárult ahhoz, hogy az alapítvány nekiálljon a makoveczi életmű rendezésének, digitalizálásának.

Ennek a programnak az eredményei tették lehetővé a most megnyílt kiállítást is, amely nem csupán Makovecz Imre legjelentősebb épületeit mutatja be fotókon, hanem azokhoz szorosan kapcsolódó idézeteket is társít - fűzte hozzá.

Makovecz Pál elmondta, hogy a Múzeumkert kerítésén csaknem 50 tablóval találkozhatnak a Múzeum körúton sétálók, de a Nemzeti Múzeum és a Makovecz Imre Alapítvány egy utazó oszloppal is közelebb szeretné vinni a mester szellemiségét az emberkehez.