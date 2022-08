Az Egyesült Államokból érkezett a legtöbb pályamű, összesen 16, Magyarországról pedig 11. A jelentkezők között több orosz, kínai, koreai, görög, olasz, mexikói, argentin, francia alkotó is megtalálható, de érkezett pályázat a visegrádi régióból, valamint mások mellett izraeli, japán, ausztrál, örmény, iráni, kazah és ukrán állampolgároktól is. Érdekesség, hogy nyolc pályázó 2-2, két pályázó 3-3, egy pedig 8 művet is beküldött, és a verseny történetében először érkezett kompozíció venezuelai zeneszerzőtől.