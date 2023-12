A most bemutatott Korcs már a második dal, amelyet hallhatunk a Góbé jövő héten érkező koncertlemezéről, melynek felvételeit 15. születésnapján rögzítette a csapat a Müpában. A műfajokon átívelő dallamvilág és a stílusok mesteri ötvözése jellemző a Góbéra: a most megjelenő Korcs című dal átdolgozott formában, egy fúvós kvartett és egy ütős közreműködésével szólal meg. Pontosan úgy, ahogy az együttes Müpa-beli születésnapi koncertjén tavaly elhangzott.

– Kitaláltuk, hogy 15. születésnapunkra meglepjük magunkat és közönségünket egy nagyszabású koncerttel a Müpában. Ehhez rengeteg közreműködőt is felkértünk, és két felvonásosra terveztük. Ráadásul ennek a második részét ki is akartuk adni live felvételként… Azt gondoltam, nem vagyunk normálisok! Ennek ellenére ezt végig vittük, és megfejeltük azzal, hogy különleges formát is adunk neki bakelit formában. Sok erő, munka és odafigyelés kellett a próbák egyeztetéséhez, háttérmunkák terén, szólamok megírásához és sorolhatnám, szóval hatalmas pacsi a zenekarnak! ‒ mondta Várai Áron, a Góbé énekese arról, hogy mekkora vállalkozást jelentett számukra a koncert.