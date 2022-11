Trabzonban tét nélküli mérkőzés vár a csoportgyőztes Ferencvárosra A Ferencváros biztos csoportgyőztesként - és ezáltal nyolcaddöntősként - várja a labdarúgó Európa-liga utolsó, csütörtöki fordulóját, amely számára így tét nélküli lesz a Trabzonspor vendégeként – írja az MTI. A zöld-fehérek - minden idők legjobb magyar szereplését bemutatva - tíz pontot gyűjtöttek az első öt körben, így behozhatatlan előnnyel vezetik a négyest. Ennek köszönhetően azt is megengedhetik maguknak, hogy esetleg pihentessék legjobbjaikat vagy a két sárga lappal rendelkező játékosokat, ugyanis ha Adama Traoré, Botka Endre és Dibusz Dénes megkapja a harmadik figyelmeztetését, akkor rájuk az egyenes kieséses szakaszban nem számíthat Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző. Az orosz trénernek ezúttal az egy hónapja sérült Eldar Civic mellett a szintén bosnyák Muhamed Besicet is nélkülöznie kell sárga lapok miatt. A magyar bajnok jó hangulatban várhatja a csoportkör utolsó felvonását, mivel a hétvégén 2-1-re legyőzte a Zalaegerszeget, így hárompontos előnnyel vezeti az OTP Bank Liga tabelláját úgy, hogy két meccsel kevesebbet játszott. A török rivális viszont kipihent lesz, mivel a számára sorsdöntő nemzetközi találkozó előtt nem kellett pályára lépnie hazája bajnokságában, melyben az éllovas Fenerbahcéhoz képest öt pont hátránnyal a hatodik helyen áll. Az idén 38 év után ismét bajnok Trabzonspor biztosan elszánt lesz, mivel csak akkor kaparinthatja meg az európa-ligás folytatást jelentő második helyet, ha több pontot gyűjt, mint a Crvena zvezdát fogadó AS Monaco, illetve vendégsiker esetén legalább akkora különbséggel múlja felül az FTC-t, mint a szerb bajnok a hercegségieket. Az El-ben maradás tehát nem csak a saját kezében van, a konferencia-ligás folytatás viszont igen, mivel a Ferencváros legyőzésével biztosan legalább harmadikként zárna a kvartettben. Döntetlennel csak akkor tartja meg a pozícióját, ha a Crvena zvezda sem győz, vereséggel pedig akkor, ha Crvena zvezda legalább ugyanakkora különbséggel kap ki Monacóban. A Ferencváros története során háromszor vívott európai kupapárharcot török ellenféllel: 1963-ban a BEK-ben kiesett a Galatasarayjal szemben, ugyanakkor az UEFA Kupában 1971-ben a Fenerbahcét, 2002-ben pedig a Kocaelisport sikerült kiejtenie. Ami a Trabzonsport illeti, a törökök eddig egy alkalommal csaptak össze magyar csapattal, mégpedig 2012-ben a Videotonnal. A tét akkor az Európa-liga csoportkörébe jutás volt, és két gól nélküli döntetlen után a székesfehérvári visszavágón tizenegyesekkel a magyar együttes nyert 4-2-re. A két gárda szeptemberi összecsapásán úgy győzött 3-2-re a Ferencváros, hogy több mint 75 percen át emberhátrányban futballozott. A Trabzonspor-Ferencváros El-csoportmérkőzés magyar idő szerint 18.45 órakor a német Harm Osmers sípjelére kezdődik a több mint 40 ezer férőhelyes Senol Günes Sportkomplexumban. A meccset az M4 Sport élőben közvetíti. A nyolcaddöntőbe jutásért sorra kerülő februári párharcok sorsolását hétfőn tartják, de ebben a Ferencváros csoportgyőztesként nem lesz érintett, majd csak a nyolc párharc továbbjutójából kap ellenfelet a márciusi nyolcaddöntőre. A finálét május 31-én a Puskás Arénában rendezik. Európa-liga, csoportkör, 6. (utolsó) forduló, H csoport:

Trabzonspor (török) – Ferencváros 18.45

AS Monaco (francia) – Crvenza zvezda (szerb) 18.45 A csoport állása:

1. Ferencváros 5 3 1 1 8-8 10 pont - már nyolcaddöntős

2. AS Monaco 5 2 1 2 5-7 7

3. Trabzonspor 5 2 - 3 10-9 6

4. Crvena zvezda 5 2 - 3 8-7 6