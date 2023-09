Senki ne vásároljon jegyet privát csatornákon! Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy senki ne vásároljon privát, vagy más egyéb csatornákon jegyet a magyar válogatott mérkőzéseire, mert ez „rendkívül sok veszéllyel jár”, többek között olyan hamis, vagy többször nyomtatott belépőkhöz is juthatnak ilyen módon, amelyekkel aztán nem tudnak belépni a stadionba. Az MLSZ szóvivője az M1 aktuális csatornának kedden azt mondta, aki tagja az MLSZ hivatalos jegyértékesítési rendszerének és azon keresztül vásárol jegyet, az biztos lehet abban, hogy eredeti és érvényes belépőt vesz. „Mélységesen elítéljük azokat a személyeket, akik a felfokozott érdeklődést jogtalan anyagi haszonszerzésre használják fel, és együtt érzünk azokkal a szurkolókkal, akik valóban azért szerettek volna ott lenni a Puskás Arénában, hogy segítsenek, szurkoljanak a válogatottnak” – jelentette ki Sipos Jenő, és hozzátette, már elkezdődött a Szurkolói Klub megújítása. Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője

„A rendszer megújításán már dolgoznak a szakemberek, a lényeg pedig az, hogy tiszta, átlátható és megbízható viszonyok legyenek a Szurkolói Klubon keresztül" – fogalmazott a szóvivő. A szövetség leszögezte, a jegyek felhasználására vonatkozó szabályok megszegése hatósági eljárást vonhat maga után, ezért ha az MLSZ be tudta vagy be tudja azonosítani az elkövetőt, minden esetben feljelentést tett és a jövőben is tesz. „A jelenlegi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé, hogy a szövetség hatékonyan felléphessen a tisztességes szurkolók érdekeit sértő jelenséggel szemben, ezért az MLSZ jogszabály-módosítást fog kezdeményezni annak érdekében, hogy hatékonyabban lehessen védekezni a jegyüzérekkel szemben" – közölte a magyar szövetség.