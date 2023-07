Janicsák Veca számára az elmúlt időszak nem volt könnyű, hiszen véget ért a házassága Ladányi Jancsó Ábellel. Azonban most egy hatalmas öröm érte.

Janicsák Veca szeptembertől egyetemre fog járni Fotó: Knap Zoltán

Tegnap este hirdették ki a felvételi ponthatárokat, amely kapcsán Janicsák Veca is izgulhatott. Azonban sokáig nem kellett várnia, ugyanis este 8 óra után 11 perccel kiderült, hogy az énekesnőt felvették arra a helyre, amelyet elsőként jelölt meg, vagyis a Szegedi Tudományegyetem államilag finanszírozott pszichológia szakára.

Janicsák Veca az Instagram-oldalára kitett bejegyzésében elárulta, hogy szeptemberben levelezőn kezdi meg az egyetemet. Emellett azt is elmondta, hogy ez nem csupán a magas ponthatárok miatt egy hatalmas dolog neki, hanem mert bebizonyosodott számára, hogy bizonyos dolgoknak egy adott ponton jön el az ideje. Az énekesnő a posztjában köszönetet mondott a testvérének is, aki felkutatta neki ezt a lehetőséget, és így dolgozó anyaként is megtudja valósítani az álmát.

