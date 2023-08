Néhány napja nagy feltűnést keltett a belvárosban egy fiatal társaság. A Mars tér környékén sétáltattak egy szamarat, még egy kocsmába is betértek vele. A sztori hatalmasat futott az interneten, még az országos sajtó is felkapta, szerdán pedig Balázsék is foglalkoztak vele reggeli műsorukban. Mint kiderült, a különleges háziállattal Tatár Botond, a kétszeres Év Trubadúrja díjjal kitüntetett költő mászkált. És nem azért, mert ekkora hírverésre vágyott.

Nevelőapámnak vannak szamarai, egy Kistelek melletti tanyán tartja őket. Tudják ezt rólam a barátaim is, így amikor egy buliba elhívtak, poénból megkérdezték, hogy szamárral jövök-e. Én pedig úgy gondoltam, akkor én is veszem a lapot és valóban azzal fogok megérkezni

– mesélt a különös kalandról lapunknak az orvostanhallgató fiatalember.

Jolán – merthogy így hívják a szamarat – lószállítóval érkezett meg Szegedre.

Mivel meglepetést akartunk szerezni a házigazdának, és az utcájukban egyébként is nehezen boldogultunk volna a járművel, a Mars térnél pakoltuk ki az állatot. Úgy voltam vele, onnan csak pár percnyi sétára megyünk. Nálam voltak a papírjai, de csak azért, hogy ha esetleg igazoltatnának bennünket. Vezetőszáron vittem, tudtam, hogy nagyon kezes és intelligens, tehát semmi probléma nem lehet vele, szóval minden szabályt betartottam. Az viszont eszembe sem jutott, hogy ennyi idő alatt is lefotóznak

– mesélte nevetve Botond, aki nagyon meglepődött, hogy egyből hír lett a dologból.

Amikor pedig már olyan kommentek jöttek, hogy ez állatkínzás, úgy voltam vele, hogy én is megszólalok. Szóval beküldtem egy fotót, ami azt bizonyította, hogy Joli nagyon is jól érezte magát a buliban

– tette hozzá.

A szamár a kertben pihent, kapott enni, inni, még kockacukorral is kínálgatták.

Aranyélete volt, ő lett a sztárja az estének. Másnap pedig ahogyan hoztuk, úgy haza is vittük a tanyára. Természetesen a szállítóautóval

– tette hozzá Botond.