Egyébként nagyon jó a kapcsolatunk, igyekszünk egy-két havonta elutazni hozzájuk. Most kezdtem meg a tanulmányaim az operett stúdióban, ilyenkor a páromnál vagyunk Budapesten. Hat év van közöttünk, és mivel ő is ott tanult, sokat tud nekem segíteni. Neki már komoly szerepei vannak, én is dolgozom színházban, egy-két forgatáson is részt vettem, de Szaszi támogat, tanácsot ad, és elmondja a tapasztalatait, amit a hasznomra tudok fordítani