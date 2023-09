A rendkívül népszerű sorozat, mely a Port.hu-n 135 szavazattal közel maximális, 9,1 pontos elismeréssel büszkélkedhet, egy-egy ismert ember életútját, számára meghatározó helyszíneit mutatja be. A Szerelmes földrajz című szériában szerepelt már többek között Grosics Gyula, Miklósa Erika, Egerszegi Krisztina, Für Anikó, Markó Iván, Melocco Miklós, Pitti Katalin, Rost Andrea, Papp Lajos és Szörényi Levente is.

A rangos névsor most a számtalan díjjal kitüntetett magyar biokémikus, a vakcina anyjaként is emlegetett Karikó Katalinnal bővül, akit korábban többek között a Szegedi Tudományegyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Yale, a Harvard és a Princeton Egyetem is díszdoktorrá avatott, augusztus 20-án pedig a Magyar Szent István-rendet vehette át Novák Katalin köztársasági elnöktől Budapesten.

Mindezek után már csak egy kérdés maradt, na jó, kettő: mikor és hol látható Karikó Katalin Szerelmes földrajza, melyben meghatározó szerep jut Szegednek és Kisújszállásnak is? Íme a válasz a bennfentestől, Hollós Lászlótól, aki a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében elárulta: a várva-várt rész október 8-án az M5-ön tekinthető majd meg!