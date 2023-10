A Sztárban sztár leszek című televíziós showműsorban immár a harmadik döntőre készülnek a versenyzők. Hosszú út vezetett odáig, hogy a 12 finalistát kiválasszák a mentorok: az új szabályok értelmében összesen 16 tehetséges énekest vittek magukkal a válogatókról. Közülük végül élő párbajok során egy-egy versenyzőt elveszítettek, így alakult ki a végleges mezőny.

Az énekesek között – akik hétről hétre egy-egy ismert sztár bőrébe bújnak – egy szegedi lány is van. Bányai Noémi a lehető legkacskaringósabb úton jutott el oda, hogy az élő show-kon részt vehessen. Tavaly már próbálkozott ebben a műsorban, akkor a középdöntőben, a székes feladatnál volt kénytelen búcsúzni. Idén Majka csapatával menetelt el ugyaneddig, ahol mentora az utolsó pillanatban most is felállította a továbbjutást jelentő székről. Csakhogy az új szabályok értelmében ez nem jelentett volna biztos kiesést, Majka még negyedik versenyzőként magával vihette volna. A rappernek ez is volt a célja, de Pápai Joci lecsapott rá, és egy másik énekesét feláldozva őt rakta be saját csapatába.

A 23 éves énekes így Joci egyik versenyzőjével csapott össze a párbajban, és bár nem a biztos továbbjutók között volt, végül kapott lehetőséget arra, hogy szombatonként százezrek láthassák a képernyőn.

Nincs könnyű dolgunk, mert hétről hétre kell készülnünk. Emiatt rengeteget gyakorlunk: mindössze két szabadnapunk van, a többin reggeltől estig dolgozunk

– mesélt a műsor kulisszatitkairól lapunknak Noémi. Hozzátette, ettől függetlenül élvezi minden percét, a légkört és a színpadot is.

A középdöntős produkcióm után a nézőktől több negatív kommentet is kaptam. Az élő show-kkal elsősorban az volt a célom, hogy megmutassam: okkal vagyok itt

– fogalmazott.

Az első döntőn egyből hatalmas sikert is aratott Zalatnay Cini-produkciójával, múlt héten pedig Iggy Azalea bőrébe bújva lépett színpadra.

Nagy büszkeség, hogy Tóth Gabi, aki eddig mindig belekötött a produkcióimba, most azt mondta, nem gondolta volna, hogy ennyiféle dolgot meg tudok mutatni

– mondta Noémi, aki a következő adásban az Ace of Base énekeseként lép majd színpadra.

Ismerem az 1980-as, 90-es évek zenéit, mert édesanyám mindig ezeket hallgatja, amikor takarít. Szóval nem volt nehéz feladat, már várom

– beszélt legközelebbi fellépéséről.

A szegedi énekes egyébként főállásban sminkesként és körmösként dolgozik, és mint mondta, az éneklés soha nem volt életcélja.

Magam miatt jöttem ebbe a műsorba. Színész végzettségem van, de sok kudarc ért, és elbizonytalanítottak ezen a pályán. Ezért a mostani szereplésem egyfajta visszacsatolás az élettől, hogy mégis jó vagyok ebben. De természetesen ha úgy hozza az élet, hogy lehetőséget kapok ezen a területen is, természetesen nem lesz ellenemre

– mondta Noémi, akinek remélhetőleg még sok héten keresztül szurkolhatunk a műsorban.