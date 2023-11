Szeged 50 perce

Énekelve jutott a legjobb négybe a Géniuszok Géniusza címért Kovács Attila

Énekelt és mesét is mondott a kvízverseny közben Kovács Attila, így is azonban simán jutott a legjobb négy közé. A szegedi reumatológus a hétfői Géniuszban ismét bizonyította: nemcsak hatalmas tudása, de humora is van.

Timár Kriszta

Kovács Attila ismét szórakoztató módon játszott a Géniuszban. Fotó: DM

Másodjára mérkőzött meg a legjobb kvízjátékosok körbajnokságán hétfőn este az ATV-ben Kovács Attila. A szegedi származású reumatológus, aki egyedüliként az előző évadban már megnyerte a műsor fődíját, a legjobb nyolc között ezúttal Tiba Imrével játszott, akivel korábban még soha nem találkozott vetélkedőben. Ellenfele azonban láthatóan felkészült belőle, hiszen rögtön az első párbajban sportkérdéseket választott neki, mely témakörről Kovács Attila már az előző adásban is azt mondta: van még mit fejlődnie benne. A többször is elhibázott válasz azonban láthatóan nem szegte kedvét a doktornak: többször énekelgetett, sőt a Bogyó és Babóca című meséből is idézett egy részletet Pogány Judit hangján. Már ezért megérte eljönni – mosolygott Tiba Imre és a műsorvezető, Gundel-Takács Gábor is láthatóan jól szórakozott. Az első nyert párbaj után egy sokkal szorosabb következett: a zene, illetve a nyelv és irodalom témát dobálta egymásnak a két játékos, melyekben mindketten sokat hibáztak. Tiba Imre kétszer is megnyerhette volna a szettet, végül azonban ez a pont is Kovács Attilához került. Ezt követően a gyorsasági párbajt a szegedi orvos elvesztette, innentől kezdve azonban nem lehetett megállítani. A negyedik párbajon a film és tévé témakörrel akarta Tiba Imre megszorongatni, de ezt a játszmát 10:6-ra nyerte, az ötödik, utolsó játszmát pedig 7:2-re simán hozta, így az összesítésben 4:1-es győzelemmel jutott a legjobb négy közé. Az elődöntőben Kovács Attila a Kémeri György–Hacsek László párbaj győztesével mérkőzik majd a döntőbe jutásért. Addig azonban még szoríthatunk egy szegedinek, a legjobb négy közé jutásért ugyanis a biológia szakos egyetemistára, Galág Botondra is vár még egy kemény küzdelem a következő hetekben.

