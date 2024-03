Izgatottan gyülekeztek március 15-én este az emberek azt ásotthalmi Tambura étteremben. Ezen a napon 12, 15 és 19 órakor 30-30 vendégnek Zörgő János, a TV2 főzőrealityje, a Séfek Séfe legutóbbi évadának nyertese készítette el a különleges menüsort a helyi étterem munkatársainak segítségével. Még Szegedről is érkeztek vendégek, itt volt Szeged korábbi polgármestere, Lippai Pál fia, ifj. Lippai Pál ügyvéd is, de az ország másik részéről is érkeztek vendégek Zörgő Jani miatt.

Családias hangulat

A hangulat családias volt és felszabadult, az ásotthalmiak régi ismerősként köszöntötték egymást, de a vendégszeretetből jutott a nem helyi vendégeknek is. Pipicz Dániel, a Tambura üzletvezetője köszöntötte a megjelenteket, köztük nagy örömmel több visszatérő vendéget, majd érkezett a séf, és ahogy az ilyen rendezvényen illik, mindketten körbejártak minden asztalt és mindenkivel beszélgettek egy kicsit.