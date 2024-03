Az all-autographes.com oldal most láthatóvá tette, hogy a Karikó-jelenséget az autogram-gyűjtők is inspirálónak találják. Mint kiderült, sok-sok ismert művésznél, például a francia ikon, Brigitte Bardot-nál, az amerikai rendező, Woody Allennél vagy az olasz operaénekesnél, Cecilia Bartolinál is „többet ért” a szegedi kötődésű tudós, Karikó Katalin szignója. A szupersztár Meryl Streep, a háromszoros Oscar-díjas amerikai színésznő aláírásának értéke mérhető az első magyar Nobel-díjas nő kézjegyééhez: az autogramok szerelmesei 400 euróra értékelnek minden Karikó által aláírt fényképet. Összehasonlításként: március elején az énekes-színész-táncos-divattervező-producer, a 2011-ben a világ legszebb nőjének választott Jennifer Lopez aláírt fényképéért 150 eurót kértek.