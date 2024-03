Szentes 30 perce

Pesten hallat magáról a Szív-Hang egyesület

Sok-sok koncerttel szórakoztatta a szentesi közönséget Mészáros Gábor évtizedeken át, akit sokan Murphy néven is ismernek. Most már nem is csak a Kurca partján cseng jól a neve, hanem a fővárosban is, ahol sikeresen folytatta zenei pályafutását, illetve büszke lehet a még itt alapított egyesületére is, amivel gyerekek zenei neveléséhez járul hozzá, és hátrányos helyzetű embereket is megszólít.

A Brigádnaplóban Bebe énekli Murphy dalát. Fotó: Mészáros Murphy Gábor

Murphyt, azaz Mészáros Gábort február elején a Petőfi Caféban és a Tóth József Színház és Vi­­gadó színpadán láthattuk, amikor a részben Szentesen forgatott, de ízig-vérig helyi kötődésű film, a Brigádnapló egyik alkotójaként itt járt a díszbemutatón. Vitte az egyesületet is Nyolc évvel ezelőtt költöztek fel a fővárosba, egyrészt családi okból, másrészt ott a zenei pályán nagyobb lehetőséget látott. Nem mondom, hogy könnyű volt, de így nyolc év után elmondhatom, hogy sikerült bekerülni a zenei körforgásba, olyan előadókkal zenélhettem együtt, mint Bebe, Oláh Gergő, St. Martin. A Szentesen alakított Szív-Hang Kulturális és Egészségnevelő Egyesületet is felvittem Budapestre, illetve a Tücsök zenekar – amivel na­­gyon népszerű koncerteket adtunk a Dózsa-házban, a klubunkban – is ott alakult újjá – mondta Mészáros Gábor. Büszkén emlékezett vissza a 2019-es esztendőre, amikor az általa komponált, és felesége, Osztás Marcsi dalszövegével készült szerzeménnyel Oláh Gergő bejutott A Dal című verseny döntőjébe. Az egyesület meglehetősen aktívan dolgozik. Fő tevékenységük a gyerekek zenei nevelése, érzékenyítése. Számos pályázatot sikerült az elmúlt években nyerniük, amiket Murphy szerint Szentesen nem feltétlenül tudtak volna célkitűzésük szerint megvalósítani. Ezeknek köszönhetően koncerteket szerveztek és különböző projektekre nyílt lehetőségük, amelyekkel egészséges és hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő felnőttek és gyerekek integrálását segítették, valamint rászoruló családoknak ado­mánygyűjtést indíthattak. Példaképeket kerestek Egyik legkedvesebb a szívének az Együtt erősebbek vagyunk című pályázat, amivel a Vakok és Gyengénlátók Intézetében, illetve autisták iskoláiban is zenéltek. A Legyél te is példakép! projekt a fogyatékkal élő, tehetséges, híres embereket vitte közelebb a fiatalokhoz pódium­beszélgetések, podcastek se­­gít­­ségével, hogy motivációt ad­­janak. Az egyesület „szíve” a Ma­­gyar dalt magyar gyerekeknek címet viselő program, amivel azt a célt fogalmazták meg, hogy értékeinket, a népdalfeldolgozásokat megmutassák a fiataloknak. Az indíttatásról Murphy azt mondta, a gyerekeknek mindig szívesen zenélt, és zenetanárként is dolgozik. Székhelyükön, a tizenhatodik kerületben elnyerték a Budapest 150. évfordulóját ünneplő rendezvény megszervezését. Gyerekdalból filmbetét Szentesre egy itteni kötődésű film betétdala kapcsán kanyarodott vissza a zenész. Szőke András rendező a hetvenes, nyolcvanas években játszódó Brigádnapló című filmjéhez régi szentesi emléket keresett, így talált rá az évtizedekkel ezelőtt a helyi könnyűzenei életbe hatalmas sikerrel berobbant Coctail zenekarra, és azon belül Murphyre. Pont passzolt a filmbe ez a latin-amerikai stílusú dal, ami eredetileg a Tücsök zenekaré volt, de természetesen a felesé­gem átírta a szövegét, így énekli Bebe – mesélte a zenész. Murphy több zenekarban is játszik, az egyikben, a Groovocainban szentesiekkel is, fiókjában egyre gyűlnek a dalok, és készen van egy gyerekeknek szóló musicalje, amiről már tárgyal színházakkal.

