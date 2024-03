Március eleje még nem kifejezetten tartozik a strandidőszakhoz, pláne, ha valaki élővizeink valamelyikében tervez megmártózni. A Tisza vasárnap alig 9 fokos volt, a levegő hőmérséklete sem emelkedett 15 fok fölé, László Boldizsárt azonban ez sem tartotta vissza attól, hogy esti, szegedi koncertje előtt megmártózzon a folyóban a Móra Ferenc Hídnál, azaz az M43-as autópálya hídjánál. Bár a szegedi operaénekes munkaeszköze a hangja, így egy megfázás számára komoly anyagi veszteséget is jelenthet, nem kellett attól tartania, hogy megbetegszik, hiszen rendszeresen úszik akár télen is a jeges folyókban, vagyis szervezete már hozzászokott az extrém strandolásokhoz. Februárban már Szolnokon is megmerítkezett, és ahogy posztjában vasárnap jelezte, itt a tavasz, innen már csak felfele van.

Minden bizonnyal tehát felfrissülve érkezett meg az IH Rendezvényközpontba, ahol a Cotton Club Singerssel húsz év után újra előadják csaknem harminc éves munkásságuk legnagyobb dobását, a Frank Sinatra örökzöld dalaiból összeállított repertoárt.