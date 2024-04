Sikeresen helyt áll a Next Topmodell Hungary mezőnyében a sándorfalvi Czibolya Nikolett. Egyetlen adást leszámítva eddig mindig az elsők között végzett, egyszer meg is nyerte a hét feladatait. Ráadásul emberileg is pozitív szereplője a tehetségkutató realitynek, így immár a TOP 10-ben tudhatja magát.

Az elmúlt hetekben a versenyzőknek kellett már vízen járniuk, a hévízi tóban lebegve fotózniuk, kényelmetlen cipőkben lépcsőzniük, sőt tűzzel is játszottak a kifutón. A szakmai feladatok minden hétben két körösek: egy fotózás és egy catwalk alapján dől el, ki esik ki az adott műsor végén. Niki számára a két hete rezgett először a léc, amikor Hévízen dolgoztak. A hatalmas, uszályos ruha a vízben rátekeredett és kisebb pánikot kapott a vízben. Szerencséjére azonban az elkészült fotókról nem derült ki, hogy lényegében teljesen dekoncentrált volt a munka során, így is jól mutatott a zsűri elé vitt képen. A múlt hét vasárnapi adásban pedig bebizonyította, hogy ez egyszeri hiba volt: az állatos héten a patkánnyal készült fotója – mely munkát egyébként nagyon élvezet – és a kutyával bemutatott kifutós vonulása is meggyőző volt, így az elsők között jutott be a TOP 10-es mezőnybe.

A sándorfalvi modell emberileg is kiemelkedik a mezőnyből. A műsoridő nagyjából kétharmadát kitevő cicaharcokban, vagyis a lányok közötti vitákban soha nem vesz részt, sőt a vasárnapi műsorban ki is mondta: ez nem modellekhez méltó viselkedés. Így bár viszonylag keveset láthatjuk, de legalább nem tartozik a megosztó személyiségek közé.

A műsor győztese tízmillió forintot, kétéves modellszerződést, címlapfotózást és egy hajápolási termékcsalád nagyköveti pozícióját kapja. A Magyarország topmodellje címért Niki továbbra is versenyben van és egyelőre úgy tűnik, azok közé tartozik, akikről a zsűri úgy fogalmazott: akik már az első pillanatokban jók voltak, folyamatosan hozzák is a tőlük elvárt magas színvonalat.