Néhány hete egy egész ország ismerte meg Berényi Bálintot. A fiatal mentődolgozó mentőtechnikusként teljesít szolgálatot a kisteleki mentőállomáson, emellett azonban Szegeden is dolgozik mentésirányítóként. Ezen utóbbi munkakörében szerzett hatalmas ismertséget, miután nyilvánosságra került az a hangfelvétel, amelyen egy 3 hónapos kisbaba életét segít megmenteni telefonon keresztül. Az édesanya hívta a 112-t, miután gyermeke nem lélegzett. Amíg a mentők a helyszínre érkeztek, Berényi Bálint diktálta azokat a lépéseket, amelyekkel az édesanya meg tudta kezdeni az újraélesztést, megmentve ezzel a kicsi életét. A profi segítségnyújtásról szóló hangfelvétel rengeteg embert meghatott, köztük Pachert Balázst is. A 20 éves fiatalember Magyarország egyik legsikeresebb fiatal vállalkozója. Üzlete és webshopja kizárólag limitált, 100 százalékban eredeti sneaker különlegességekkel foglalkozik, az általa árult darabok között nem egy olyan is van, amelyet több millió forintért árul. A fiatalember a történet nyilvánosságra kerülése után 150 ezres követőbázisának egy videóban bejelentette: szeretné megajándékozni Berényi Bálintot. Most pedig közzétett egy újabb TikTok videót, amelyben át is adta a cipőt a szegedi mentésirányítónak.

Ebben a cipőben te lettél az egyik legmenőbb mentős! Amúgy csak viccelek, minden mentős fantasztikus

– mondta.