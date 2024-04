Bányai Noémi, a Sztárban Sztár leszek! negyedik, vagyis előző évadának egy igazán különleges karaktere volt, aki egészen sokáig versenyben tudott maradni. Tehetségét a műsor során meg tudta mutatni a nagyközönségnek, de a tehetségkutató vége óta a fiatal szépségről több fotósorozat is napvilágot látott, amellyel rendre meghódítja a férfi rajongókat. A jó idő beköszöntével Noémi ismét ledobta a textilt...

Bányai Noémi várta már, hogy végre jó idő legyen - Fotó: Szabolcs László

„Minden évben alig várom, hogy végre beköszöntsön a jó idő, főleg szegediként, mert ilyenkor erre nagyon sok kültéri program van. Nem szoktam sokat kimozdulni emberek közé, mert emberekkel dolgozom a szalonban, de amikor a borfesztivál időszaka van és már nem kell meleg ruhákat hordani, akkor imádok jönni-menni” – kezdte a Ripostnak az énekesnő, aki a jó időjárás örömére még a felsőjét is ledobta egy kép erejéig.

„Bevallom, hogy ősz elejétől tavasz végéig fázni szoktam, de amint bejön a jó idő, sokkal jobban érzem magam. Egyszerűen vidámabb vagyok és felszabadultabb. A fotósorozaton a helyszín egy hatalmas mező volt, pont ezért bőven elsétáltunk a mezőn, hogy ne lásson meg senki, amikor levettem a felsőt pár kép erejéig” – jegyezte meg mókásan Noémi, aki a fotósorozaton készített egy-két olyan képet is, amin egy szalmakalappal takarja el csupasz felsőtestét a szabadban.

Az énekesnő eddig is csinált pikánsabb képeket, azonban most felső sem volt rajta - Fotó: Szécsényi Gergő

Bányai Noémi mellét alig takarja valami

Az énekesnő több dögös képet is megosztott már magáról, azonban nem volt még példa arra, hogy láthattuk volna felső nélkül.

„Ez a maximum, ameddig én elmegyek ilyen pikánsabb fotózás esetén. Mindig is akartam egy ilyen képet, amin takarom magam, de a hátam látszódik, de úgy gondolom ebben nincsen semmi olyan, ami szemet szúrhatna bárkinek bármiért” – szögezte le a szingli énekesnő, aki Instagramon a képéhez Rúzsa Magdi Április című számát fűzte, aminek a zeneszövege felvetett több kérdést is a rajongókban, miszerint hiányzik még Noéminek az exe, Imi, akivel nemrég vált külön az útjuk a távolság miatt.

Bányai Noémi alig tud bármit is az exéről, amióta elment - Fotó: Szécsényi Gergő

Nem tudta, hogy exe már hazaért

Noémi és exe, Imi Valentin-nap környékén jelentették be, hogy a közös útjuk véget ért, mert a Power of Love szereplője egy filmszerepet kapott Párizsban úgy, hogy alapjáraton problémás volt köztük Magyarországon is a távolság. Azóta is tartják a kapcsolatot, de az elmúlt időszakban alig beszéltek. Az énekesnő bevallása szerint, nem is tudott róla, hogy exe végzett a munkával és hazatért.

„Megmondom őszintén, azért ezt a zenét választottam, mert a szám címe Április és már nagyon vártam, hogy beköszöntsön a tavasz. Ezen felül nem is volt róla tudomásom, hogy Imi már visszatért Párizsból” – cáfolta a rajongók feltételezését Noémi. Az alábbi gallériban tudja megtekinteni az énekesnő új fotózásán készült képeit.