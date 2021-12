Bár már kezd téliesre fordulni az idő, Noémi rendszeresen használja az új járművet. Noémi, aki a Szegedi Szakképzési Centrum Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolájának cukrász szakos tanulója, azt mondta, Mórahalomra még nem rollerrel jár, leginkább azért, mert Bordány és Zákányszék között még nincs kész a bicikliút. De ha elkészül, iskolába is azzal jár majd. A dorozsmai gyakorlati helyére, a Stop cukrászdába viszont már most is így ingázik, amíg az időjárás engedi.