– Azt tapasztaltam, most is minden megvehető azokból a finomságokból, amelyekkel az óvodában, az iskolában ka­­pott mikuláscsomagokat megtöltötték gyermekkoromban. Persze azokból az édességekből is, amelyekkel az „otthoni Mikulás”, vagyis a szüleim pakolták tele a csizmámat. Tőlük valami apróbb ajándékot is kaptam még – mesélte Anna vá­sárlásunk közben, hozzátéve: 10 éves koráig őszintén hitt a piros ru­hás nagyszakállúban.