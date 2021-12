– A csapatok már nagyon várták az idei versenyt, úgy tűnik, a szarvaskészítés már beépült a város életébe. Tavaly, amikor a járványhelyzet miatt nem tudtuk megrendezni az adventre hangoló rendezvényünket, az egyik csapat, a Rémszarvasok akkor is elkészítették otthon a maguk szarvasát, amit el is küldtek nekünk fényképen. Idén sem tudott itt lenni az összes csapat, az öt benevezett társaságból kettő karanténba került. Ők azért otthon dolgoznak és képet küldenek az elkészült szarvasokról – számolt be Gergely Ildikó szervező.