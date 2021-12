Ez a kérdés azért fontos, mert sok szülő számára az ovis zsák beszerzése és tartalmának összeállítása egy kötelező dolog, ami elvárás az óvoda részéről. Nos tény, hogy az intézmény valóban ad egy listát ezzel kapcsolatban, azonban ennek lényege az, hogy a gyerkőc semmiben ne szenvedjen hiányt az oviban.

Mi is az az ovis zsák?

Egy ilyen zsák jellemzően 60x40 centiméteres, ami nem véletlen. Ez ugyanis megfelel az óvodákban elhelyezett vállfák méretének, így az egyszerűen elhelyezhető a gyerekek jele mellett kijelölt területeken a folyosón. Mivel praktikusan cipzárral is fel vannak szerelve, így a kis tulajdonosok is kényelmesen tudják használni, nem kell csatokkal vagy gombokkal bajlódniuk, így akár egyedül is be tudják pakolni a holmijukat egy idő után. A rajta elhelyezett nagy zsebeknek hála pedig kényelmesen pakolhatóak kívül és belül egyaránt, a legkisebb és a legnagyobb tárgyaknak is találtok benne helyet. Akad is hely bőven a váltóruhának, a benti cipőnek, sőt, a torna ruhának is, valamilyen elférnek benne a legfontosabb játékok is.

Mi kerüljön egy ovis zsákba?

Van néhány olyan dolog, amit mindenképpen magatokkal kell vinni az óvodába, így ezeknek nem kérdés, hogy helyet kell kapniuk a zsákban. Ezzel kapcsolatban természetesen kaptok majd megfelelő tájékoztatást az intézmény részéről. Ám mindenképpen jó ha visz magával váltóruhát és váltócipőt, valamint papírzsebkendőt is. Ráadásul mivel mindennek megvan a helye egy ilyen tárolóban, egyetlen perc alatt ellenőrizheted a nap végén, hogy esetleg van-e valami ami hiányzik a dolgai közül. Nem beszélve arról, hogy mindez nagyon sokat tesz hozzá ahhoz, hogy a gyermek önállósodjon és alkalmazkodjon az óvodai rendhez. Neked pedig nem kevés időt spórol ez az egész történet.

Széles a választék ovis zsákok terén

A legtöbb ilyen zsákról elmondható, hogy olyan anyagból készülnek, amelynek a fő alapanyaga a pamut, vagyis természetes és strapabíró tárolókról beszélünk, amelyek mindemellett nagyon egyszerűen tisztíthatók is. Ezen felül gond nélkül rávasalható vagy akár ráölthető gyermek jele is úgy, hogy közben az nem takarja el az azt díszíztő mesefigurákat. Hiszen ha van lényeg az ovis zsákok kiválasztása kapcsán a kis tulajdonosának, akkor az a rajta helyet kapó motívum.

Pakoljatok be közösen!

Az ovis zsákokat érdemes délutánonként együtt bepakolni. Ez egyrészt segíti azt, hogy a gyerkőcöd könnyedén eligazodhasson a dolgai között és tudja, mit hol kell keresnie. Emellett pedig remek alkalom ez arra, hogy átbeszéljétek a napját és elmesélje az aznapi történéseket. Lehet, hogy például sosem hallanál az évszázad focimeccséről ha nem látnád a sáros váltónadrágját és talán nem mesélne részletesen arról sem, hogy segítette ki a kis barátját a saját táskájából kivett zsebkendővel, mikor arra volt szükség. Így egyrészt feldolgozza az őt ért élményeket, minőségi és hasznos időt tölthettek el együtt, ráadásul minden egyes hétköznap reggel magabiztosan ragadhatja meg a zsákját és vághat bele az aznapi kalandokba az ovi falain belül.

Ha szeretnétek széles választékban szétnézni és úgy kiválasztani a számotokra megfelelő zsákot, akkor a Lyamar webáruházban ajánlott szétnéznetek. Választhattok olyat, amiről Minnie vagy Mickey egér mosolyog vissza tárok, de lehet a gyermeknek Verdás, Jégvarázsos, Mancs Őrjáratos vagy akár Pókemberes zsákja is. Ha a csemete a szívéhez közel álló rajzfilmhős társaságában mehet be reggelente az óvodába, az a beszoktatást is nagyban megkönnyíti, hiszen lesz egy biztos pont számára az egyelőre még idegen helyen.