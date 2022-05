Szerelmi varázslásból istentagadás



Dömötör Sándor Szent Gellért hegye és a boszorkányok című tanulmányában fejtette ki: a „gellérthegy” kifejezés terjedésének az is oka lehetett, hogy a boszorkányhit összekapcsolódott a pogány korból hátramaradt hagyományokkal. Hozzá kell tenni: a hegy aljában a 20. század közepéig virágoztak a bordélyok, korábban mocsaras részek vették körül, egykor kelta áldozóhely is volt ott, és a kénes szagú feltörő meleg víz is a pokol képzetét idézte meg az emberekben. „A Szent Gellért hegyére való járásnak az egész országban való régi ismerete arra utal, hogy valamikor élhetett az egész országban olyan mulatság, ünnepség, összejövetel emléke, amelyet Szent Gellért halálának emlékére pogány módon tartottak. A hagyomány elhalt, s a hagyomány emléke beolvadt a nyugati, újabb eredetű boszorkányos mende-mondákba”. A boszorkányokról feltételezett károkozások, ártások, bűnök között eredetileg az istentagadás nem is szerepelt. Ahogy ezt már korábban, Milyen volt a szegedi boszorkány? című írásunkban kifejtettük, a korai boszorkányperek fő vádjai a rontás, betegségokozás, szerelmi varázslás voltak, ezeket a 18. század első felére, Nyugat-Európa hatására váltotta fel az istentagadás. Az 1728. július 21-i boszorkányper-ítélet is kimondta, a szegedi boszorkányok Isten helyett az ördöggel szövetkeztek.