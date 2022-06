A nyolcvanas évek elején még virágkorukat élték a klubmozgalmak Magyarországon. A Klubélet című újságban vi­­szont már 1982-ben a mozgalom haláláról írtak, de a rendszerváltozást megelőző időszakig még megmaradt ez a közösségi szerveződési forma – mondta Magyar Zita, a régi időket felidéző, július 21–23. között a Puszta Ötös Egyesület által megrendezendő program főkoordinátora.

A KISZ bizottság is a rendezvény mögé állt

A klubtalálkozókat a Csongrád Megyei KISZ Bizottság és a nagymágocsi ifjúsági klub szervezte, de szakmailag segítette a megyei népművelő mozgalom színe-java is. Akik részesei voltak a programoknak, még mindig emlegetik, pedig ma már jószerével a gyermekeik is legalább olyan idősek, mint ők voltak a nyolcvanas években.

Árpádhalom akkoriban Nagymágoccsal alkotott közös tanácsú községet. Az első ifjúsági találkozót 1981-ben még a nagymágocsi kö­­zösségszervezők hozták tető alá, majd a kö­­vetkező évben már a megyei KISZ Bizottság is teljes mellszélességgel mögé állt. Az utolsó két évben viszont a megyei szervezet már nem igazán folyt bele a szervezésbe, aminek a pontos okát nem ismerjük, de elképzelhető, hogy a rendszerváltozás előszelei miatt léptek hátrébb – tudtuk meg Magyar Zitától. Azt is a koordinátor mesélte, hogy voltak olyan települések, ahol azért jött létre több klub is, hogy eljöhessenek az árpádhalmi találkozóra, mert rang volt oda járni.

Sátrak lepték el a kastélykertet

Magyar Zitával Árpádhalmon, a kastélykertben beszélgettünk. Itt rendezték meg a legendás, háromnapos MIK-bulikat.

Ameddig a szem ellát, és ahol hely volt, itt mindenütt sátrak álltak a MIK napjaiban. A sátorozásért fizetni kellett, de csak néhány száz forintot, ami az ételt is tartalmazta. Vagyis nem volt zsebbe nyúlós a rendezvény, hiszen pont az volt a cél, hogy minél többen vegyenek részt. A MIK kedvéért építették a vizesblokkot is. Maguk a fiatalok álltak össze kalákába, hogy létrehozzák a nélkülözhetetlen építményt – emlékezett vissza azokra a legendás évekre.

Magyar Zita azt is elmondta, az árpádhalmi klubtalálkozó csúcspontja az 1985-ös, 1986-os években volt, amikor legalább 500-an sátoroztak a faluban, majdnem annyian, mint ahányan lakták a települést, plusz sokan csak az esti koncertekre, egyéb programokra jöttek el Árpádhalomra busszal, autóval, stoppal, motorral, biciklivel, vagy akár gyalog, a szántóföldeken keresztül is.

Hogy miért Árpádhalomra került a rendezvény? Talán azért, mert a nagymágocsi nép­mű­velők nagyon aktívak voltak a klubéletben. Az is közrejátszhatott, hogy itt volt elég szabad terület a falu szívében úgy, hogy 500 fiatal mégsem zavart senkit. A Klubélet című negyedéves periodikában már tavasszal megjelent a felhívás, hogy lehet jelentkezni az árpádhalmi MIK-re, a befutott jelentkezések alapján mérték ki a sátorhelyeket – mondta Magyar Zita, aki a hajdani szervezőktől és a helyiektől gyűjtötte össze a klubtalálkozókkal kapcsolatos ismereteit.

Hogy erre miért volt szükség, később arra is kitérünk. A résztvevők hátizsákkal, farmerban, pólóban, tornacsukában, a nyolcvanas évek tipikus egyensátraival érkeztek. Volt, hogy az ebédet a katonaság gulyáságyújában főzték. Nem volt semmi luxus, de annál nagyobb volt a hangulat. A MIK olyan volt a 80-as évek fiataljainak, mint a maiaknak a fesztiválok, csak nem volt olyan zsebbe nyúlós az a 3, de volt, hogy 5 nap.

A MIK-re jöttek népművészek, akikkel lehetett például gyékényezni, agyagozni. A programok kiötlése három em­­ber feladata volt, Dési József, Szabó Tamás nagymágocsi népművelők és Kiss István, a balástyai művelődési ház igazgatója, az ottani ifi klub vezetője találták ki a játékokat. Csapatversenyeket, művelődési vetélkedőket, sportprogramot szerveztek. Horváth Tibornak, aki Mártélyról ment nyugdíjba, valóságos ötletgyűjteménye volt az ilyen játékokból, feladatokból – folytatta.

Barátságok, szerelmek szövődtek azokon a legendás napokon. Fotó: DM

A fiú- és lányfigura összepasszolt, igen, pont ott!

Az árpádhalmi találkozón a szőrösláb-versenytől kezdve a táborszépe-választásig sok egyéb feladat várt a találkozó résztvevőire.

A MIK-eket megélt árpádhalmiak mesélték, hogy Kiss Pista esztergáltatott 250 pár fiú- és lányfigurát, amik egy bizonyos ponton összepasszoltak. Igen, pont ott! Ezeket kiosztották a találkozón részt vevő fiatalok között. A nyakukban lógtak a kis figurák, amiknek meg kellett találni a párját. Persze ez remek alkalom volt az ismerkedésre, bemutatkozásra, beszélgetésekre is. De tekertek itt ellipszis kerekű biciklivel, népszerűek voltak a zacskóstej-ivó versenyek. Rendeztek mezőgazdasági és éjszakai akadályversenyt. A kluboknak mindig be is kellett mutatkozniuk, és minden évnek megvolt a maga témája. Volt, amikor a honfoglalás, máskor például az olimpia, vagy a nemzetek kerültek előtérbe. Jöttek híres fellépők is. A Prognózis szinte évente járt Árpádhalmon, de fellépett itt Zorán és Deák Bill Gyula is. Egyszer Schmitt Pál nyitotta meg a találkozót. Voltak amatőr színielőadások is. Egy dolog nem volt a találkozókon, politika. A szervezők okosan lavírozva kikerülték, pedig a megyei KISZ finanszírozta a programokat. Az akkori szervezők kaptak is ezért némi fejmosást, hogy „Több politika kellene, elvtársak!”, de ezt azzal ütötték el, hogy majd itt, meg ekkor, meg ezt, végül maradt az önfeledt, politikamentes szórakozás.

A rendszerváltozás jött, a MIK ment

A találkozókon középiskolásoktól huszonéves korúakig vettek részt, minden klubbal jöttek „felnőttek”, legtöbbször alig néhány évvel idősebb kí­sérők, akik kellő tekintélyt és tiszteletet élveztek.

Az árpádhalmiak eleinte féltek, hogy ott lesz egy rakás fiatal, sátras gyerek, biztos balhék is lesznek. De nem volt „technokolozás”, sem hőbörgés, sör is csak módjával. Egyszer esett meg, hogy egy klubközösség egy utcára tévedt tyúkot elkapott és megfőzött, ami annyira kirívó eset volt, hogy máig mosolyogva emlegetik. Akárcsak azt, hogy szerelmek is szövődtek, sőt, talán még néhány gyermek is a találkozóknak köszönheti az életét...

1989-ben rendeztek utoljára MIK-et Árpádhalmon. A rendszerváltozás jött, a program pe­­dig ment. A Megyei Ifjúsági Klubta­­lálkozókra azonban mindenki nosztalgiával emlékezik, a résztvevők, a szervezők és a falu lakói is, merthogy akkor hatalmas élet volt a településen.

2016-ban a Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Igazgatósága Árpádhalmon egy pilot programot indított útjára. A település jövőjéről is szó esett, mi az, amit szeretnének az emberek. Többek között a MIK felelevenítése is papírra került, körbeirkálva, hogy „De jó is volt!”. A következő évben a Puszta Ötös pályázatot nyújtott be és nyert is forrást a MIK megrendezésére, 2021-ben, de a vírus keresztülhúzta a számításukat. Szerencsére az idei évben már nincs akadálya a közösségi programoknak.

Hogy lesz-e még több MIK, a jövő titka

Harminchárom év után „Volt egyszer egy találkozó…” címmel július 21. és 23. között megrendezik a jubileumi, 10. MIK-et. Július 21-én, csütörtökön délelőtt ifjúságszakmai konferenciát rendeznek a kastélyban, aznap 14-től 18 óráig a kastélyparkban a Csongrád-­Csanád Megyei Önkormányzat identitást erősítő programjára várják a családokat.

A MIK megnyitója 19 órakor lesz, 20 órától a Kultúrkör zenekar, 21 órától pedig a Dynamite Dudes koncertezik, 22.30-tól a Reppszakkör DJ Set veszi át a terepet. Július 22-én, pénteken 9 órától amatőr focibajnokság és retró játékok várnak a hajdanvolt fiatalokra, illetve a maiakra. 14 órától az Aztakeservit Értékőr Egyesület és a megyei ifjúsá­­gi csoportok mutatkoznak be, 16.30-tól pedig Palicsról és Szatymazról érkező amatőr színjátszók műsorát tekinthetik meg. 20 órakor a Gypo Circus lép színpadra. 21.30-tól pedig a Twinners játszik. 22.30-tól DJ Rácz Pál diszkójában szórakozhatnak a MIK résztvevői.

Július 23-án, szombaton 10 órától az ifjak és az örökifjak csapnak össze, a Generációk harcában. 15 órától Steigervald Krisztián generációkutatóval hangzik el egy beszélgetés. 16 órától néptánccsoportok lépnek fel, 18 órától ünnepi köszöntők, megemlékezés, eredményhirdetés szerepel a programban, amit táncház követ. 20 órakor Hevesi Tamás lép fel, 21 órakor pedig a hajdani MIK-ek egyik legnagyobb kedvence, Deák Bill Gyula élő koncertje teszi fel a találkozón az i-re a pontot. A program Rákász Béla retró, 80-as éveket megidéző diszkójával zárul. Valamennyi program és koncert ingyenes.

Hogy a következő években lesz-e folytatása a MIK-nek? Magyar Zita elmondta, szellemet egyszer lehet kiengedni a palackból. Hogy ebben lesz-e még több, ha valakik fantáziát látnak benne, a minta már meglesz. A program koordinátora azt viszont nem szeretné, ha a mai értelemben elfesztiválosodna a rendezvény, mert az már a pénzről szólna. Ha piaci alapra kerülne, akkor pont a lényeg veszne el...