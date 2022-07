Az idei kulturális napok kicsit más volt, mint a korábbiak. Tavaly és azelőtt egy pályázat fedezte a program költségeit, a mostani az első alkalom, hogy a város saját költségéből rendezzük meg. Idén inkább piknik-jellegű lett a program, egy baráti együttlétté alakult át, ahol le tudott ülni a közösség és volt idő beszélgetni

– magyarázta Hörömpöliné Víkor Katalin, a Művelődési Központ és Városi Galéria vezetője.

Mint elmondta, ha meglesz hozzá a megfelelő forrás, akkor jövőre is szeretnék megrendezni a kulturális minifesztivált.

A közönség és az itt lakók is értékelték, hogy ez a városrész is kapott egy nyári programot. Egy-egy olyan fellépő, akihez kötődnek a csongrádiak vagy egy népszerű előadó is idevonzza a közönséget, még ilyen nagy melegben is

– fűzte hozzá az intézményvezető.

Ha lesz rá forrás, jövőre is szeretnék megrendezni a programot. Fotó: Majzik Attila