Immár hetedik alkalommal rendezik meg az idén 40. születésnapját ünneplő Északvárosi Fiókkönyvtárban a nyári olvasótábort. A program, melyen húsz, 9-13 éves gyermek vehet részt, hétfőn kezdődött. Sikaláné Sánta Ildikó, a Somogyi-könyvtár igazgatója elmondta, azért a kiskamasz korosztályt célozták meg, mert ők azok, akik már nehezen vehetők rá az olvasásra.

A táborba azok kaptak meghívást, akik az ezt megelőző Könyvtári időutazás című pontgyűjtő játékot a legügyesebben teljesítették. Nekik csupán az étkezés 10 ezer forintos díját kell kifizetniük, a többi költséget a szervezők állják.

A Kultúrkör Alapítvánnyal közösen pályáztunk az önkormányzathoz, az itt nyert összeg mellett több cég is támogatta a programot – tette hozzá a könyvtárvezető. A támogatók között volt Tóth Károly önkormányzati képviselő is, aki úgy fogalmazott, magyar szakos tanárként példaértékű kezdeményezésnek tartja, hogy a gyerekeket olvasásra ösztönözzék.

Fotó: Karnok Csaba

Az egy hét során a könyvek népszerűsítésén túl két robotika foglalkozás is színesíti a programokat, a gyerekek így modern eszközök segítségével is feldolgozhatják olvasmányélményeiket. De mennek városnézésre, az Alsóvárosi Tájházba, lesznek kézműves foglalkozások és közös fagyizás is. Az első napon pedig a bábkészítés rejtelmeibe avatták be őket.

Tavaly már táboroztam itt, az volt a nyár legjobb programja számomra – mondta Vas Gréta. Az ötödik osztályt végzett kislány elmesélte, már nagyon várta ezt a hetet, a pecsétgyűjtő feladatot pedig, amivel be lehetett ide kerülni, nagyon élvezte.

És még tanultam is belőle – tette hozzá.