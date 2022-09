Az árpádhalmi Székács napot idén a kukorica jegyében rendezték meg. Kukorica idén a környéken alig termett az aszály miatt, jobb esetben siló lett belőle. Éppen ezért lepődtünk meg, amikor az Árpádhalomhoz tartozó Zoltántéren láttunk egy tábla zöld kukoricát, címerrel és nagy-nagy kukoricacsövekkel, ami 2022-ben szinte kuriózumnak számít.

– Ha Székács Elemér most élne és látná, hogy milyen károkat okozott a mezőgazdasági termelőknek az idei aszály, biztos végtelenül elszomorodna és azonnal hozzálátna egy olyan kukoricafajta kikísérletezéséhez, ami kiválóan tűri az aszályt – említette meg Vágó Miklós, Árpádhalom polgármestere. Mint mondta, 1954 óta él a faluban, voltak száraz évek, de annyira katasztrofális helyzet nem volt, mint idén. A rendezvényt viszont majdnem elmosta az eső, nemcsak éjjel, még délelőtt is zuhogott, aminek egyéb napokon sokkal jobban örültek volna az árpádhalmiak.

Csörögéből soha nem elég – Sárközi Jánosné Erika és Fiákné Molnár Katalin is egész nap sütötték az édes finomságot. Fotó: Kovács Erika



– Idén összevontuk a falunapot, a Székács napot és a Csörögefesztivált. Most a délelőtti eső miatt vannak kevesen. Sokan hazavitték az ebédet, amit jó időben itt, a kastélyparkban fogyasztottak volna el – mondta a polgármester. A délutáni programokra azonban már többen lettek.

Ha Árpádhalmon programot szerveznek, az nem múlhat el csörögézés nélkül. Most is sütötték az asszonyok a finom csemegét, aminek kihűlni sem volt ideje. Árpádhalomnak a csöröge már „nemzeti eledelévé” vált.

– Hajdan az idősek nagyon kedvelték a csörögét, sokan sütötték. Később kicsit kiment a divatból, mi pedig visszahoztuk a köztudatba. Ez annyira jól sikerült, hogy Árpádhalmot most már összekötik a csörögével, szinte védjegyünkké vált. Bármilyen rendezvényünk van, az biztos, hogy lesz csöröge is! – mondta Sárközi Jánosné Erika. Az árpádhalmiak csöröge Guinness rekordot is felállítottak néhány éve, idén viszont, az eső miatt, csak 5 kiló lisztből készült az édesség.

Fiákné Molnár Katalintól megtudtuk, a hagyományos összetevők, a liszt, tojássárgája, zsír, tejföl, csipet só mellett az árpádhalmi csöröge titka, hogy egy pici pálinkát is öntenek a tésztához.

– Egy kolléganőnk hozta ezt a receptet és tényleg finomabb lett tőle a tészta – mondta Katalin.

Összesen tízen sütötték a csörögét. Az asszonyok elárulták, otthon nem szoktak csörögézni. Mivel minden települési rendezvényen sütnek, ezzel megelégszik a családjuk.