Miért fontos a kéménytető?

A kéménytető alkalmazása sok háztulajdonosnak nem magától értetődő. Találunk is bőven olyan otthonokat, ahol maximum csak betonkoszorúja van a kéményeknek, teteje viszont nincs. Pedig egy rendkívül praktikus elemről van szó, amely évtizedekkel meghosszabbíthatja a kémény és az egész kéményrendszer élettartamát. A kéménytető ugyanis igen jelentős védelmet ad kéményeink számára. A tető megakadályozza, hogy a csapadék bejusson a kéményen, valamint a szél- és hóvihar által kitett erőhatásnak is jobban ellenáll tőle a kémény. A kéménytető áramvonalasságával segít tompítani ezeket az eróziós hatásokat. Emiatt nem csak a kéménytestet védi meg, de magát a szellőző vagy kiáramló nyílást is attól, hogy idegen anyag kerüljön bele.

Milyen típusú kéménytetők léteznek?

Alapvetően kétféle kéménytetőt ismerünk. Az egyik betonból készül és egy kupolát, vagy mini tetőt formáz a kémény felett. A másik típus pedig bádog, illetve horgonyzott lemez, és igen változatosan alkalmazható, akár a gázkémények esetében is. Ezek között többféle tetőformát, még akár díszes megjelenésű kémény tetőket is fellelhetünk. Régen egyébként ennek volt is keletje, hiszen a bádogos munkák jelentős részt kiterjedtek a kémények védelmére is. Ugyanakkor épített kéménytetők is léteznek, ezek téglából és fémből készülnek.

Kiknek van szüksége igazán kéménytetőre?

Manapság a modern házak kéményei főleg a gázfűtés miatt készülnek, sok kémény pedig leginkább díszként funkcionál. Értelemszerűen a dísznek használt kéményekre nem kell mindenáron kéménytetőt rakni. Azonban a kandallóval vagy kályhával rendelkező, tehát ténylegesen használt kéményekre már csak amiatt is érdemes, mert a belehulló csapadék hatással lesz a fatüzelés minőségére. Emiatt, ha otthonunk rendelkezik aktív füstkivezető kéménnyel, mindenképp legyen megfelelő tetővel védve. A kéménytetőket ezen kívül még a szellőzőkéményekhez is szokás használni. A pincék és alagsorok kivezető kéményeinél szintén praktikus a kéménytető, illetve az esővédő tető.

Milyen a megfelelő kémény tető?

Az igazán jól és hosszú ideig funkcionáló kéménytető erős, a szélnek is ellenálló konstrukció kell, hogy legyen. Egyáltalán nem szabad rozsdásodnia, ha tehát fémből készül, akkor kifejezetten rozsdamentes bevonattal kell rendelkeznie. Ezen kívül a kéménytető magasságára is ügyelni kell. Ez utóbbi főleg akkor fontos, ha előregyártott kéménytetőt szeretnénk vásárolni, hiszen a megbízható szakember úgyis a kéményhez és annak funkciójához mérten készítené el azt. Ha viszont mi magunk szeretnénk kézbe venni az ügyet, olyat vásároljunk, amely megfelelő magassággal rendelkezik. Arra is ügyelni kell, hogy nem mindegy, milyen célhoz milyen tetőt választunk. A fatüzelésű kéményekhez magasabb tetőnyílással ellátott tetőt érdemes venni, míg a gázkémények tetője általában kicsit szűkebb, zártabb. Ennek az az oka, hogy a gázkéményből főleg pára távozik, és az sem olyan erős mértékben, mint amilyen mértékben például egy jól megrakott kályha ontja a füstjét. Ezen kívül a fatüzelésű kéményeknél kifejezetten szükséges a szélesebb nyílású, nyitottabb tetőállás, hogy a kéményhuzat megfelelően tudjuk funkcionálni. Ezért különösen figyeljünk. Viszont a legjobb mégis szakemberhez fordulnunk, és kifejezetten a kéményünkre szabott tetőt rendelünk. Ez egyrészt sokkal megbízhatóbb és strapabíróbb lesz, mint az előregyártott tetők többsége.

Milyen árakkal számoljunk a kéménytető készíttetése, illetve felszerelése esetén?

Ez függ természetesen a felhasznált anyagoktól, a kémény méretétől és még annak elhelyezkedésétől is. Tehát például egy beton kémény tető készíttetése esetén számtalan különféle tényezővel kell számolnunk az összeg meghatározása kapcsán. A kémény tető felrakása során viszont körülbelül a csatorna felrakásának négyzetméteres áraiban gondolkodjunk.