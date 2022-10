A daganatos és egyéb betegségekhez kapcsolódó, gyógyulást ígérő tévhitekről, gyógynövényekről, táplálékkiegészítőkről kérdezték szerda délután Csupor Dezsőt, a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének tanszékvezető egyetemi docensét. Az eseményen a szakgyógyszerész elmondta, hazánkban az 1980-as évektől kezdték a megoldást keresni a gyógynövényekben, ugyanis akkor megtorpant az orvoslás, a gyógyszerek sem hozták a hozzájuk fűzött reményeket olyan betegségek esetén, amelyekre még ma sincs olyan gyógymód, ami teljes gyógyulást hoz, ilyen például a cukorbetegség és a daganat is.

Átverések

Szó volt az interneten terjedő, gyógyszerekkel, vitaminokkal kapcsolatos átverésekről is. A gyógynövénykutató közölte, mindig vannak bizonyos jelei az átverésnek, például ha a szakmai információ mögött nem szakember áll, vagyis ha olvasunk egy egészségügyi cikket és nincs ott a szerző neve, akkor biztosan nem szakértő írta. De ha ott a név, akkor is érdemes leellenőrizni, hogy pontosan ki is a szerző. Csupor Dezső figyelmeztetett, azoknak a weboldalaknak se higgyünk, amelyeken visszaszámláló villog, miszerint még 3 napig vehetjük meg féláron a készítmény, a hirdetéshez pedig elriasztó képeket is társítanak.

Kölcsönhatások

A gyógyszer és gyógynövény-kölcsönhatások is szóba kerültek. Az egyetemi docens jelezte, nem javasolt fokhagymát, ginkgo bilobát és gyömbért fogyasztania azoknak, akik véralvadásgátlót szednek, ugyanis megnőhet a vérzési idő a növények miatt. Ugyanakkor vannak ennél bonyolultabb esetek is, például annak a betegnek a helyzete, akinek romlottak a májfunkciói, viszont egyik gyógyszerének sem volt ilyen mellékhatása, majd kiderült, hogy 14 étrend-kiegészítőt szedett, amelyekben voltak olyan vegyületek, amelyek károsak lehetnek a májra.

Fotó: Sándor Judit

A kulcs az életmód

Csupor Dezső azt javasolta, ne étrend-kiegészítőkkel tegyünk az egészségünkért, hanem az életmódunkkal. Elsősorban az étrendre kell ügyelni, így inkább a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz szükséges alapanyagokat és ételeket vásároljuk meg ahelyett, hogy pirulákra költenénk – mutatott rá. Kérdésre elmondta, D-vitamint érdemes szedni, valamint lábadozás idején a multivitaminok is javasoltak, ekkor a rostbevitelre is még nagyobb hangsúlyt kell helyezni.

A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy nincs olyan növény vagy bármi, ami bizonyos betegségeket megelőzne, hiába írják rá a dobozukra. Jó eséllyel valamennyi százalékban csökkenthetik a megbetegedés kockázatát, de ennél többet ne várjunk.