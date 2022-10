Október 25-én délben közepén a Hold beúszik a Nap elé, annak bő harmadát kitakarva. Bár a levegő nem fog lehűlni, megfelelő segédeszközökkel szabad szemmel és távcsővel is gyönyörű látványban lehet részünk - áll a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján megjelent cikkben. Érdemes lecsapni az eseményre, írják, hiszen a következő nagyobb napfogyatkozásra öt évet kell várnunk.

Teljes napfogyatkozásnak hívjuk azt, amikor a Hold teljes egészében eltakarja a Napot. Gyűrűs fogyatkozás esetén a Hold kitakarja a Nap közepét, viszont mérete kisebb annál, ezért az árnyék peremén gyűrűként izzik a napkorong. Részleges napfogyatkozás esetén a Hold középpontja a Napétól távolabb halad el, és csak egy részét takarja ki a napkorongnak. Ez történik majd október végén is, ezt a napfogyatkozást a föld egyetlen pontjáról sem látják majd teljesnek. Budapestről nézve a Hold 11:18-kor lép be a napkorong elé. A legnagyobb fázist 12:25-kor éri el, ekkor szinte pontosan a Nap egyharmadát „harapja ki” a sötétlő árny. Kísérőnk 13:33-kor lép ki a korong elől. Az országon belül sem mindegy, hogy honnan szemléljük a jelenséget. A fővárosból nézve a napátmérő 44%-áig jut el a holdárnyék, Beregsurány és Záhony táján pedig már a napátmérő közel felét kitakarja majd a Hold.

Legutóbb 2015-ben volt ehhez fogható jelentősebb napfogyatkozás, 59 százalékos. Lehetett érezni, idézte fel a cikk, hogy csökken a napfény mennyisége, kicsit a hőmérséklet is leesett. Lehűlést most ne várjunk, de a megvilágítás csökkenése, a fény és a színek fakulása érzékelhető lesz. A következő nagyobb, Magyarországról 47 százalékosnak látszó fogyatkozás 2027. augusztus 2-án fog bekövetkezni.

A 2015-ös napfogyatkozást a camera obscura módszerrel néztük meg. Fotó: Farkas Judit

A cikkben ahhoz is adnak jó tanácsokat, hogyan, milyen eszközökkel tekinthetjük meg a napfogyatkozást, hogy a szemünk ne károsodjon: a jelenséget ugyanis láthatjuk szabad szemmel is. Ne használjunk kormozott üveget, floppy-t, CD-t, erős napszemüveget vagy bármilyen házi barkácseszközt! Megfelelő védelmet a napfogyatkozás-néző szemüvegek, a megfelelő fokozatú hegesztőszemüvegek, a napszűrő fóliák adnak. Egy érdekes megoldás - ezt a 2015-ös napfogyatkozásnál magunk is kipróbáltuk - a napkép kivetítése camera obscura (lyukkamera) módszerrel - ehhez mi egy nagy lyukú fém tésztaszűrőt használtunk fel. Távcsővel viszont csak akkor szabad megfigyelni a részleges napfogyatkozást, ha arra vásároltunk napszűrő fóliát. Arra figyelmeztetnek a csillagászok: olyan mértékű energia fókuszálódhat a retinánkra, hogy az akár a másodperc tört része alatt azonnali vaksághoz is vezethet.