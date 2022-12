Megtelt hétfő este a ruzsai Urunk Színeváltozása Templom, ahol szentmisén köszöntötték a jubiláns házaspárokat, és hálát adtak a hűség és a szeretet megtartásáért. Ez már hosszú éve hagyomány a templomban, azonban mivel az előző években a járvány miatt nem lehetett együtt ünnepelni, ezért idén az elmúlt évekért is hálát adtak a résztvevők.

Még a mise előtt találkoztunk a templom előtt Farkasné Szekeres Nikolettával, aki férjével és ötéves kislányával érkezett a szertartásra. Elmondták, hogy hat éve házasok, és a plébános már tavaly is meghívta őket is erre a szentmisére, de az akkor a már említett járvány miatt elmaradt, most viszont nagyon szívesen jöttek, a többi évfordulós, vagy éppen jubiláló házaspárral együtt.