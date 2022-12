Lapunkban rendszeresen beszámolunk a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola robotika szakkörös diákjainak sikereiről. Az ilyen cikkek úgy néznek ki, hogy a verseny vagy az iskola hivatalos honlapjáról összeszedjük az infót, a felkészítő pedagógus, Farkas Zsuzsa mesél a versenyről és a gyerekek szerepléséről, majd a főszereplők, a diákok következnek. Ez az a rész, amikor az addig komoly és majdnem feszült gyerekek kivirulnak és egymás szavába vágva mesélik, milyen remek volt az ellátás, a csocsózás és a versenyzőknek járó ingyen étel-ital. Most ezzel a résszel kezdünk.

Csokoládé korlátlan mennyiségben

A hatodikos fiúk, Kovács Dávid Amadé, Király Aldvin, Király András és Gyurákovics András amellett, hogy rengeteget csocsóztak, az épület is lenyűgözte őket. A Vodafone Magyarország Alapítvány a Skool, azaz a Technológiai Oktatásért Alapítvány szakmai közreműködésével meghirdetett Zöld Kód – Kódolj a holnapért! című fenntarthatósági ötletpályázat helyszíne a Budapest ONE irodapark, a távközlési cég új főhadiszállásának helyet adó komplexum volt. Ahol a lift még azt is bemondta, melyik érkezik éppen a hat emelet közül. A korlátlan mennyiségben fogyasztható különböző ízesítésű tortillák és csokoládé is tetszett nekik. De persze nem enni mentek Budapestre.

Beteg gyerekeken segítenének

A Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola robotika iránt rajongó diákjai remekül szerepeltek a fenntarthatósági ötletpályázaton. Pályamunkájukat beválogatták az országos legjobb 10 közé, ahol a 4 főből álló csapatot a legemberibb ötletért díjazták. A csapat munkájáról Farkas Zsuzsa, felkészítő pedagógus beszélt.

A hatodikos fiúknak az elismerés és az értékes ajándékok mellett hatalmas élmény volt a budapesti kirándulás és az ellátás, amit a helyszínen kaptak. Fotó: Farkas Zsuzsa

– A pályázók öt fenntarthatósággal kapcsolatos témában adhatták be munkáikat. Az ötletpályázatban olyan robotokat kellett tervezni, amelyek támogathatják a fenntartható jövőt. Mi a minőségi oktatás témakörét választottuk. Olyan ötlettel álltak elő, amelyet az iskola egyik tanulójának mozgásban és beszédben súlyosan akadályozott testvére inspirált. A hasonló problémával küzdő gyerekek kommunikációjának megkönnyítését tűzték ki célul – monda a pedagógus.

Három percben a négytagú zsűri előtt

– A budapesti döntőben a gyerekeknek egy eddig ismeretlen robotkészlettel, programozási nyelvvel és mentor segítségével kellett négy óra alatt az ötletüket leegyszerűsített formában megvalósítaniuk. Az elkészült programot és robotot egy négytagú zsűri és a többi résztvevő előtt kellett bemutatniuk 3 percben. Fantasztikusan szerepeltek a fiúk – folytatta a tanárnő.