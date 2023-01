– Ha tudjuk szeretni önmagunkat, és nem az utolsó helyre tesszük a sorban azt, hogy nekünk mi jó, akkor valóban meg tudjuk élni a boldogságot. A boldogságnak ugyanis előfeltétele az önszeretet – mutatott rá online előadásán Gulácsi Bernadett, a Coaching & Love Academy vezetője.

A coach leszögezte, sokkal ragyogóbbak, energiával telibbek vagyunk, ha szeretjük magunkat és boldogok vagyunk, ezáltal pedig jobban tudjuk a környezetünket is támogatni, ez igaz például a párkapcsolat, a család és a munkahely terén is. Tehát ha jól vagyunk, sokkal többet tudunk adni a másiknak, éppen ezért érdemes tudatosan tenni az önszeretetért és a boldogságért is – tette hozzá.

A szakember "Nőiesség-Női lét" címmel kutatást is végez a nők körben a boldogság témakörben, eddig mintegy 500-an válaszoltak a kérdéseire, így derült ki például az, hogy a legtöbb nő boldogságszintje egy 10-es skálán 6-os, 7-es szinten van, és a válaszadók legalább 90 százaléka érzi úgy, hogy nem elégedett azzal, ahol tart, szeretne boldogabb lenni.

– Fontos, hogy ne hibáztassuk magunkat azért, mert nem ott tartunk, ahol szeretnénk, hiszen a boldogtalanságunknak több oka is van. Egyik a gyerekkori sérülések, a válaszadók 80-90 százaléka azt mondta, hogy hosszabb ideig távol volt az édesanyjától fizikailag vagy érzelmileg, ezáltal pedig sérült. Másik ok, hogy rengeteg az elvárás felénk, és ennek szeretnénk megfelelni: szebbek, okosabbak, ügyesebbek, nem túl kövérek, nem túl vékonyak, nem túl kihívóak szeretnénk lenni úgy, hogy nem válunk karrieristává vagy mániákussá. A harmadik ok pedig a stressz, a mókuskerék, az énidő hiánya, valamint az alárendelődés – részletezte.

Gulácsi Bernadett közölte, nem pár óra alatt tudunk eljutni a kívánt szintre, de vannak eszközök ahhoz, hogy jobban szeressük magunkat, boldogabbak legyünk. Ilyen például az, hogy eldöntjük, szükségünk van a mindennapi töltődésre, hiszen az emberi szükséglet, továbbá megnézzük azt, hogy miben leljük meg a boldogságunkat, merjük-e eléggé szeretni magunkat, mindemellett pedig meghúzzuk a határt és nem rendeljük alá magunkat másoknak.