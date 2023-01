Nyers, füstölt és sült hús illata töltötte be a vásárhelyi Csúcsi Olvasókört szombaton délelőtt. Helyi és más vidéki városokból érkező csapatok mérkőztek egymással a kolbászfesztiválon, magukkal hozva térségük jellegzetes ízeit, tradícióit. A zsűri elnöke, Perényi János szerint bírálatkor fontos szempont egyebek mellett, hogy ne csupán az otthon megszokott ízeknek kedvezzenek. Példaként említi, hogy bár Vásárhelyen hagyományosan a fehér és inkább édes, vékony füstölt kolbászt szerették, a nem is olyan távoli Békés megyében csak a pirosat ismerik, kifejezetten szeretik a csípőset, illetve a vastagabb változatot. Ám egészen eltérő receptúrával készített áruk is lehetnek különösen finomak. A zsűritagok kellő alapossággal kóstolták meg a bírálatukra bízott tizenhét különböző füstölt árut és örömmel üdvözölték a fehér változatot. Mint mondták, bár a vásárhelyi klasszikus manapság kevésbé elterjedt, fontosak a tradíciók. Szabó Sándorné szervező is azt hangsúlyozta: a hagyományok megőrzése, a házi ízek felelevenítése különösen fontos. Ezért szervezik ezt az eseményt.