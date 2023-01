Kiemelte, az alkotás a közösségük népi iparművész kézműves tagjainak vezetésével zajlik, így segítségükkel fonalmunkák, például baba és tolltartó készíthető majd a következő alkalomkor, ami február 11-én lesz. Hozzátette, később terveznek fecskefészket és odút is készíteni, ezek egy részét a templomnál helyezik majd ki, míg a másik részét mindenki hazaviheti majd. Húsvét környékén ismét mézeskalácsot díszítenek majd, amelyből ismét jut majd a nehéz sorsú családoknak.

Elek László beszámolt arról is, hogy miközben az édesanyák és a gyerekek kézműveskednek, addig az édesapáknak a Szent József műhelyben van lehetősége a barkácsolásra. A műhely nemrégiben nyitott azzal a céllal, hogy hétfő esténként helyet biztosítsanak a közös barkácsolásnak, amelynek során közösen javítják meg a templom hibás szekrényeit, valamint az otthonról hozott dolgokat. Ehhez egyre több gépet kapnak ajándékba, most épp gérvágó és hegesztő érkezett, így azt üzemelték be a férfiak, akik konyhaszekrényt is javítottak.