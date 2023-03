Még alig ültünk le beszélgetni az ásotthalmi Tambura étteremben, már egy fellépést kell megbeszélnie valakivel. Aztán jön valaki, hogy a jubileumi bulira vegyen néhány jegyet. Hiába, ilyen az, ha az ember ismert mulatós, lakodalmas zenész. A Lagzi Band idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Alapítójával, oszlopos tagjával, a tősgyökeres ásotthalmi Pipicz Dániellel beszélgettünk a kezdetekről és a múltról.



Pipicz Dániel 17 évesen kezdte, azóta fesztiválokat rendezett, esküvőkön és családi rendezvényeken muzsikált. Fotó: Lagzi Band



Zenészek és vőfély a felmenők között

Pipicz Dani zenészcsaládból származik, a szórakoztatóipar nem volt idegen a számára. Első élményei családi rendezvények voltak. A nagyszülei is zenéltek. Édesapja felmenői zenészek voltak, hegedűn, sza­­xofonon, brácsán játszottak, anyai részről vőfély volt a felmenők között.

Ebbe a világba nőttem bele, ezt örököltem, ennyit tudtam kihozni belőle az elmúlt húsz évben

– mondta.

Köszönetet kell mondanom a szüleimnek, akik nagyon sokat segítettek nekem és hittek bennem. Nekik és családomnak köszönhetem, hogy idáig eljutottam

– tette hozzá.



Tudatosan készült az előadói karrierre

Dani tudatosan készült az elő­adói karrierre. 17 évesen Nagy Imre zeneszerző, karmester, zenepedagógus segítségével 2001. szeptember 12-én Budapesten a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Országos Szórakoztatózenei Központban megszerezte a szakvizsga-bizonyítványt, azaz a működési engedélyt, ami tánczenészként egyéni, alkalmi fellépésre jogosította fel. Innentől kezdve hivatalosan is felléphetett. Daninak ekkor még jogosítványa sem volt, édesapja vitte autóval az első bulikba.



Első fellépés: a nyugdíjasok bálja

Hamar megszületett az ötlet, zenekart kellene alapítani. 2002 decemberében feladott egy hirdetést a Déli Apró hirdetőújságban, hogy fiatal, kezdő lakodalmas zenész zenészkol­légát keres. A hirdetésre egyet­len ember jelentkezett, a sándorfalvi Zónai Sándor, aki így egyből az alapítók közt találta magát. Az akkor még kétszemélyes Lagzi Band első fellépése az ásotthalmi nyugdíjasklub farsangi bálja volt a művelődési házban. A helyiek tudták, hogy Dani zenél, de azt nem, hogy ketten jönnek. Ajándékba kapták a szaxofonos kollégát, aki azóta is az együttes frontembere. Dani billentyűn, szintetizátoron és harmonikán játszott. 2004 elején csatlakozott hozzájuk a szintén ásotthalmi Dobák Dániel. Hárman folytatták a lakodalmas szórakoztatóipart. 2015-ben a hegedűművész Ajzelt József Szepivel, 2016-ban Raffai Jani Rókával egészült ki a zenekar, akiről Dani szerint azt érdemes tudni, hogy az ő keze alatt minden hangszer füstöl.



A lakodalmas ipar hozta össze őket, azóta elválaszthatatlanok: a vőfély Csányi József Csocsó és a lakodalmas zenész Pipicz Dániel. Fotó: Lagzi Band



A nagy áttörés: a Lakodalmas Fesztivál

Dani úgy mesélte, hogy 2006-ban nagy fordulat történt a zenekar életében: magánkiadásban kiadták el­­ső CD-jüket, majd Dobák Danit elhívta a repülő­gép­ipar, steward főnök lett a Ryanair­nél, Horváth Zoltán csatlakozott hozzá­juk a helyére. A Lagzi Band azóta is ezzel a hármas felállással működik. Az elmúlt húsz év alatt sok ismert zenésszel, muzsikussal, nagy névvel és sztárral dolgoztak együtt, több mint 500 esküvőn és több száz családi rendezvényen muzsikáltak. Dani azt mondta, számára a nagy áttörést, a nagy durranást a 2012-es Dél-Alföldi Lakodalmas Fesztivál hozta el.



A siker megállíthatatlan lavinája

Daniék tisztán látták, hogy a mulatós-lakodalmas zene népszerűsége töretlen, és egyre növekszik. Kitalálták, csinálnak egy hatalmas bulit a műfaj szerelmeseinek. Ez annyira jól sikerült, hogy egy 700 fős rendezvény lett belőle, amelyen három zenekar – Travel Trió, a mórahalmi Vér Pista zenekara és a Lagzi Band mint házigazda – muzsikált. Bográcsban főzték a gulyást vendégeknek, a sztárfellépő Márió, a hegedűs volt.

Megállíthatatlanul elindult a siker lavinája. A vendégek kérésére folytattuk a fesztivált. 2013-ban jött a Határmenti Lakodalmas Fesztivál Cso­­csesszel, 2014-ben a Be­­tyár Jó Mulatós Fesztivál, 2015-ben pedig beindult a Bazi Nagy Lagzi Show. Ez utóbbi annyira sikeres volt, úgy elterjedt a híre, hogy volt olyan év, hogy kettőt kellett csinálni a show-ból, egyet tavasszal, egyet ősszel

– mesélte Dani.



Jubileumi koncert Csocsóval és Luigivel

A Lagzi Band alapítója itt is­­merte meg jó barátját, Csányi József Csocsót, akivel azóta is elválaszthatatlanok, az összes ásotthalmi rendezvényen együtt szórakoztatják a népet. Bár a vőfélykedő Csocsóval a lakodalmas ipar hozta össze Danit, a magánéletben is jó barátok. Azóta a házasulandók is így kérik őket, hogy a Csocsó és a Lagzi Band jöjjön. Csocsó természetesen itt lesz jövő szombaton is a húszéves jubileumi koncerten a mórahalmi Pótkerék csárdában. Fellép még a makói Luigi, azaz ifjabb Kóczé Lajos és Peter Lowner is.



Daninak a Joker húzta

Daninak már most betelt a naptára minden hétvégére idén. Feleségével, Hajnival 2006-ban ismerkedtek össze, már akkor megmondta neki, hogy lakodalmas zenész, döntse el, hogy szeretne-e együtt lenni vele, vagy sem, mert amikor mindenki más mulatozik, ő akkor dolgozik. 2013-ban házasodtak össze. Esküvőjükön Dani vajdasági barátai, a Joker zenekar tagjai muzsikáltak.