Két és fél éve foglalkozik állatpreparálással Nagy Nándor, az Al­földi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 10. c osztályos diákja, aki elhozta nekünk megmutatni egyik legutóbbi munkáját. Egy rendkívül élethű szajkó párt is szeretett volna megmutatni nekünk, de a földről felröppenő, szárnyát kitáró madár miatt nem fért be biztonságosan a dobozba.

Nándor szalmával kitömött csalinyúllal kezdte, amit szarka és varjú vadászathoz használtak. Később egy rókahajtás alkalmával édesapja elejtett egy rókát és ezen kezdett el komolyabban foglalkozni a preparálással.

– Egy Facebook-csoportban Csóri Tamás kaposvári preparátor vett a szárnyai alá, tanácsokkal látott el, ő indított el ezen az úton – mondta a fiatalember. Nándor szerint a preparálás legnagyobb kihívása, hogy mint mondta, töviről-hegyire ismerni kell az anatómiát.

A szarkán 10 órát dolgozott, de azt mondja, nem nézi az időt, mert ha az embernek a hobbija a munkája, akkor az idő nem számít. A művelet a nyúzással kezdődik, a végtagcsontokról lefejti a húst, a koponyából kiszedi az agyat és a szemet. Ezután egy eulán nevű vegyülettel kezeli. Itt megjegyezzük, hogy ha az egyiptomiaknak is rendelkezésükre állt volna ez a vegyület, milyen remek állapotban lennének a múmiák. A legmunkaigényesebb rész a tollak beállítása, amin egy csipesszel, egyenként állítgatva három órán át dolgozott. Két hét száradás után kész a preparátum. Nándornak lassan neve van a szakmában, a szarka elkelt, a beszélgetés után már postázta is a vevőnek.