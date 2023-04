Fergetegesen jó majálisra várják a deszkieket, valamint a környéken élőket is a faluház parkjában április 29-én 10 órától. Lesz főzőverseny, focikupa, májusfa állítás, arcfestés és csillámtetoválás, ugrálóvár, zsonglőr játszóház, valamint sárkányröptetés és sárkányszépségverseny. Emellett színpadi produkciók is lesznek, fellép többek közt a Peter&Pan is. Este kertmozi lesz a parkban, ahol a Top Gun: Maverick című filmet vetítik majd. De lesz sör-virsli verseny is, valamint óriáspalacsintával is kedveskednek majd a vendégeknek.