Halhatatlan sportolók ültek egy asztalhoz Szegeden - Fotók

Kitartásukban és elkötelezettségükben is példaként állhatnak mindannyiunk előtt a halhatatlan sportolók, köztük Jónyer István és Hegedűs Csaba is. A világbajnokok szerdán Szegeden jártak, igen érdekes életútjukról számoltak be.

Jónyer István négyszeres világbajnok és Hegedűs Csaba olimpiai bajnok járt Szegeden. Fotó: Karnok Csaba

Életútjukban, sikereikben és sportteljesítményükben is példaként állhatnak mindannyiunk előtt a halhatatlan magyar sportolók, köztük Jónyer István négyszeres világbajnok, négyszeres Európa-bajnok asztaliteniszező, a Nemzet Sportolója és Hegedűs Csaba olimpiai bajnok, világbajnok, kétszeres Európa-bajnok birkózó. Mindketten Szegeden jártak szerda este, és a Mathias Corvinus Collegium képzési központjában ültek egy asztalhoz, hogy beszámoljanak a hallgatóságnak arról, hogy hogyan írtak sporttörténelmet. Füleky András, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének igazgatója beszélgetett a sportolókkal. Így derült ki többek közt az, hogy bár Jónyer István gyerekkorában a futballnak, a kosárlabdának és a kézilabdának is nagy rajongója volt, viszont az iskolai szünetekben forgóztak, mindig ő nyert, így benevezték egy versenyre, amin 3 centi vastagságú, gumi helyett hungarocellel bevont ütővel vett részt és meg is nyerte. Ezután sorra kapta a felkéréseket. Hegedűs Csabánál is gyermekként már megvolt a sport iránti szerelem, a junior birkózótáborban kapta a felkérést a Vasastól, hogy legyen a sportolójuk.

Beszámolójuk szerint már gyerekként rengeteg áldozatot hoztak azért, hogy bajnokok legyenek. Mint mondták, lelkileg és hitben is olyannyira megerősödtek, hogy a versenyek előtt meg sem fordult a fejükben, hogy veszíteni fognak, az évek alatt a „szeretnék világbajnok lenni”-ből „akarok világbajnok lenni”-vé és „világbajnok leszek”-ké váltak. Mindketten fejben eldöntötték, hogy a sportágukban szeretnének valamivé válni, eredményeket elérni, ezért fáradtságot és távolságot nem ismerve folyamatosan edzésekre jártak, az iskola mellett folyton azért dolgoztak, hogy bajnokok legyenek. Jónyer István elmondta, egy asztaliteniszezőnek rengeteget kell tennie azért, hogy fantasztikus kondíciója legyen. Kell futni, súlyt emelni és kéziszerszámokkal is bánni. A beszélgetés során kiderült az is, hogy a bajnok a világbajnokságok előtt saját magának faragta az ütőit a versenyhelyszínek adottságainak megfelelően, az ehhez szükséges tudást asztalos édesapjától kapta meg. Egyébként a mai napig igazolt versenyző Németországban.

