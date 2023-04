Húsvéti, családi alkotóműhellyé változott a Szent-Györgyi Albert Agóra épülete csütörtökön. A földszinten tojásfestési lehetőséggel várták a lányokat és édesanyákat, akik viasszal és írókával díszíthették a locsolóknak szánt hímes tojásokat. Nem messze tőlük az Emma Női Társaság tagjai avatták be az érdeklődőket a horgolás fortélyaiba. Elkészült remekműveik válogatásából kiállítást is rögtönöztek, amelynek alkotásaiból a kezdők ihletet meríthettek. Húsvéti ajtó- és tojásdíszek, tavaszi virág- és pillangómotívumok, horgolt csibék, nyuszik és tojástartó kosárkák is születtek.