Őszinteség, hitelesség és humor. Ez a három alkotórész egyetlen gyerek és ifjúsági író alkotói muníciójából sem hiányozhat. A vásárhelyi gyermekkönyvtárban kézről kézre adják egymásnak a kilincset neves és közkedvelt szerzők. Némelyikük dupla író-olvasó találkozón több száz gyereket kínál meg egy olyan meghatározó személyes élménnyel, amellyel az ifjú olvasók jobb esetben egy életre elköteleződnek a nyomda illatú, örömet és bánatot megrajzoló történetekkel. Tavaly 205 foglalkozáson majdnem 4 és fél ezer gyereket fogadtak. A Kulcs az olvasáshoz programjukhoz illeszkedő író-olvasó találkozó sorozat is folytatódik hamarosan.

A lélek, ha elcsendesül

Főként némi esztétikai felújítás után, a fűtési szezon végével a gyermekkönyvtár visszaköltözött eredeti helyére. Kihasználva, hogy könyvállományukat újra mozgatni kellett, új struktúrát alakítottak ki. Daru Éva gyermekkönyvtáros lapunknak elmondta, az ismeretterjesztő kötetek egy térbe kerültek, színkódok jelzik majd a korosztályi ajánlásokat. A mesék viszont így nagyobb helyet kaphattak. Szükség is van rá, hiszen elképesztő ütemben és mennyiségben jelennek meg az új kötetek. Náluk pedig szinte könyvesbolti a kínálat, a megjelenés után nem sokkal már böngészhetőek is a legújabb kiadványok. A nagyobbaknak a belső térben rendeztek be egy elhúzódásra, lecsendesülés is kitűnő kuckót. A nekik szóló kiadványokat – köztük regényeket, képregényeket, sorozatokat – pedig szintén tematikus egységekben pakolták fel a polcokra.

A borz beköltözik

Az olvasási kedv ösztönzésére indították el az egyre népszerűbb olvasó klubot. Az őszi és tavaszi félévben egy-egy megadott könyvet kapnak a résztvevő általános iskolások, majd adatlapon adnak számot élményeikről. A programot izgalmas író-olvasó találkozók egészítik ki. Megfordult már náluk Nyulász Péter, Lackfi János, Bendl Vera, de így találkoztak már a helyi iskolások a Kufli kötetek szerzőjével, Dániel Andrással is. A tanév végéig még biztosan ott lesz a Borz beköltözik szerzője, Majoros Nóra, a szintén kisiskolásokat megszólító Várfalvi Emőke, a 7-8. osztályosok körében is népszerű Fiala Borcsa szintén.

Csernik Szende színre lép

– Hiszek a mesékben, hiszek az élő szóban, a kincsben, a mese teremtő erejében. Mert a mese-szó a nép összetartó íze, lelke, a mesemondó ezt közvetíti. A gyerekek nagyon szeretik, ha az élet szól hozzájuk. Ilyenkor tudják, érzik, hogy valóságos és nem kitalált történetet hallanak. Ilyenkor mintha jobban kapcsolódnának, csendesebben is vannak – mondta korábban lapunknak a székely mesemondó, Csernik Szende, aki hamarosan a vásárhelyi könyvtár vendége lesz. A május 15-e és 20-a között tartandó Családi héten kézműves programokkal, társasjátékokkal várják a gyerekeket. Az egész hetet pedig a mesemondó látogatása koronázza meg május 20-án, szombaton 10 óra 30 perctől.