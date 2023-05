2022 őszén élettel telt meg a Gólyás Ház: a művelődési központ Petőfi utcai épületében több csoport is alakult, hogy szakemberek vezetésével megismerjék és átörökítsék a népi, hagyományőrző technikákat. A Gólyás házban csipkeverő, gyöngyfűző, gyertyaöntő, mézeskalács készítő, tojásfestő, hímző és népi bútorfestő szakkör is alakult, a csoportok ötven résztvevőt mozgattak meg. A foglalkozások során a tagok megismerhették az eszközöket, az alapvető fogásokat és egy jól felépített tematika alapján könnyebbtől nehezebb szintig elkészíthették saját alkotásaikat is.

Ráadásként a Szentesi Művelődési Központ egy fazekas szakkört is tudott indítani a Gólyás Házban Kádár Barbara, a Népművészet Ifjú Mesterének vezetésével. Mint Vida Viktória, a Gólyás Ház közösségszervezője közölte, a fazekas szakkör alkalmain kiemelt figyelmet fordítottak a szentesi csiszolt kerámia készítésének megismertetésére, hogy ez a hagyomány tovább éljen a városban és élő hagyománnyá váljon.

A nyolc foglalkozáson az alapok elsajátításán túl a szorgos kezek alatt rengeteg szépség is született. A szakkörök során készült számtalan alkotást hamarosan a nagyközönség is megcsodálhatja, a foglalkozások „gyümölcseiből” a Gólyás Ház klubtermében nyílik majd kiállítás. A tárlat ünnepélyes megnyitóját június 5-én, hétfőn 17 órakor tartják a Gólyás Ház udvarán, a kiállítást pedig június 16-ig lehet majd látogatni.