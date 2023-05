Bárány nyárson és arany fóliában

Míg körbejártuk a főzőket Tamás elmondta, hogy otthon ő főz a családnak.

– Nem értek hozzá, de enni tudok – mondta.

A főzőversenyen gyakran a versenyen kívüli ételek az érdekesek. A balástyai Gémes kertészet csapatánál például kiváló fasírttal kínáltak. Ők voltak az egyetlenek a versenyzők közül, akik rántva készítették el a bárányt. A hódmezővásárhelyi Czero Fishing Team egészben sütötte a bárányt faszénen. A csapat szakácsa, Pranjko Zeljko azt mondta, négy óra kell így a fiatal báránynak, amit belül sóval, kívül sörrel ízesítettek. A tavalyi elsők, a Hargita megyei Csíkszenttamásról érkezett Erdélyi Székely Nindzsák ehető aranyfóliába csomagolva szolgálták fel a bárányt.

A gigantikus fatál

A szegedi Farkas Árpád és csapata idén is kitett magáért. Egy akkora fatálcán hozták az elkészült ételeket, ami alig fért el a zsűri asztalán. Volt náluk sváb kolbásszal töltött báránykaraj, sörben pácolt tüzes kerge birka, roston borda, kemencés báránycomb, rozmaringos csülök, kelet kincse nyárs és gombás-májas bárányragu. Azért, hogy nehogy éhen maradjanak versenyen kívül kacsapörkölt is készült náluk, Beretkáné Tóth Judit pedig kétféle Kossuth-kiflit hozott, amiből viszont nem kapott a zsűri, csak én, mert előttem sütemény nem maradhat rejtve, pláne ha az pont a kedvencem. Szintén versenyen kívül birkapörkölttel is kínálták a zsűrit.

Különdíjas csirke a bárányok közt

A zsűrinek – Fodor Imre polgármester, Sipos művész úr és az újságíró – egy profi, Péter Ferenc séf segített a kóstolóban. Az ő szájából hangzott el az, amikor Grund Zoltán csapatának főztjét kóstolta, hogy az világszínvonalú, éttermi fogás. Nagy sikert aratott a legfiatalabb versenyző, a hatéves Király Ákos filézett csirkecombja is. Amikor a zsűri felhívta a figyelmét, hogy ez bárányünnep, azt mondta, az a csirke bárányok közt nőtt fel. Ákos igyekezetét végül különdíjjal jutalmazta a zsűri, amit meg is érdemelt, mert már egy hete a versenyre készült.