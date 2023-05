Május 20-án, szombaton rajtol el az idei Tour de Homokhát. A rajt ezúttal Zákányszéken lesz, a piacnál. Több táv is teljesíthető, a kiskör 28, a nagy 72 kilométeres. Az utóbbi Zákányszékről Ruzsára indul, majd Ruzsán egyenesen áthaladva Üllés a következő település. Innen Bordány felé veszik az irányt, majd az elágazásnál Forráskút felé kell kanyarodni, a település központjából Balástya felé. Itt majdnem az autópálya felüljáróig mennek, majd jön Szatymaz, amit az Őszeszéki úton közelítenek meg. Szatymazon a kiskerteken keresztül érkeznek meg a Szatymazi Reptérre. Innen Zsombó felé folytatják az utat, a zsombói benzinkúthoz érve Szeged felé kanyarodnak, majd a kerékpárút végén jobbra kanyarodva érkeznek a Kulipintyó csárdához, ahol Bordány felé fordulnak, Bordány központjából pedig Zákányszék felé. Zákányszéken a központban a Petőfi utcára kanyarodva érhető el a cél, ami megegyezik a rajt helyszínével. Lesz 8 kilométeres falukerülő kör, ami egy kedvcsináló, vezetett túra kisebbek és családok részére. A túravezető Tündérboszi, vagyis Paraginé Edina. Gyalogtúra is lesz, a táv rövidebb a tavalyinál, és szilárd burkolatú közutat alig tartalmaz. A könnyen teljesíthető túra nagy része földúton halad. A túrákon csak nevezés útján lehet részt venni. Nevezni korlátozott számban lehet a helyszínen. A túrát rossz időjárás esetén is megrendezik.