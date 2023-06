Benczur Sándor, a vásárhelyi Marcipán Cukrászda mestercukrásza is bejutott a döntőbe, az Ország Cukormentes Tortája lehet az általa megálmodott Tihanyi Harangszó elnevezésű finomság. Csütörtökön tartották meg a 6 cukrásznak a végső megmérettetést. – közölte a promenád24.

A promenad24.hu szerint Benczur Sándor, a Marcipán Cukrászda mestercukrásza Tihanyi harangszó nevű tortájával kápráztatta el az ítészeket az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Magyarország Cukormentes Tortája verseny elődöntőjében.

Cukor- és gluténmentes tortát kellett készíteni, ami mindig nagy kihívás, hiszen ezek az alapanyagok másképp működnek, mint a hagyományos cukrok vagy lisztek. A torta piskótájához mandulalisztet is használtam, édesítőszernek pedig a nekem már jól bevált xilitet és eritritet

– nyilatkozta a promenad24.hu megkeresésére Benczur Sándor.

Tihanyi harangszó tortája levendulás-áfonyás csokoládés, és természetesen most is tartalmaztak a rétegek ropogós elemet és zselét is a krém mellett. Előbbi puffasztott rizses csokoládés, a torta ízvilágánál pedig mint mindig, most is törekedett Benczur Sándor a harmóniára, hogy ne legyen se túl édes, se túl savanykás, a két íz jelen legyen és kiegészítse egymást. A gyümölcs zselébe egyébként a levendulán és áfonyán kívül egy kis fekete szeder is került.

A promenad24.hu azt írja, hogy május elején küldik ki az ítészek minden cukrásznak, min kellene változtatniuk, és akkor a döntőbe jutott tortákat újra el kell készíteniük majd. Ekkor még egy bírálat következik, majd június 8-án a szakmai zsűri előtt kell elkészíteni a tortát, bizonyítva a helyszínen, hogy a receptúra tényleg működik. Megvolt a döntő, de a nyilvános eredményre várni kell, egészen augusztus közepéig. A promenad24.hu megkereste Benczur Sándort a döntő után, de nem mondhatja el az eredményt, annyit elmesélt, úgy érzi, kitett magáért.